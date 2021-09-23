تراند اليوم : مسلسل زفاف بلا زوجين الحلقة الاخيرة .. زفاف بلا زوجين الحلقة 30

مسلسل زفاف بلا زوجين الحلقة الاخيرة ،وتدور قصة مسلسل زفاف بلا زوجين حول شخصين وهما جيا وعرسال وهما اصدقاء منذ الطفولة وابنا عم هما يعتبران بعضهم انهم اصدقاء فقط ولا يريدون الزواج من بعضهم ولكن عائلتهم تجبرهم علي الزواج من بعضهم البعض احتراما لرغبات جدهم وسوف ينزوجان ضد رغبتهم.

كان كل من جيا وارسل لا يترك الفرصة لحتي يزعجو بعضهم وكان لجيا اخ اصغر منها وهو دائما ما كان ينقل مصائب جيا وارسل لاحدهما الاخر وكان لجيا وارسل ابنة عمة تدعي كنز)ة كنزة كانت تحب ارسل بجنون ولكن حزنة بشدة عندما قرار جدها تزويج جيا وارسل.

وكانت امها تسعي لتزويجها من ارسل لكن بعدما قرار اباها صرفت نظر عن الموضوع في احد الايام يتم تحديد موعد زفاف جيا وارسل وهو ثالث ايام العيد.

حدد الاهل موعد الزفاف دون اخذ اراء جيا ارسل غضب جيا وارسل كثيرا من هذا لان اهلهم بيعرفو كم جيا وارسل بيكرهو بعض وكثيرين المشاجرات الي انهم لم يغيرو قرارتهم وحددو موعد الزفاف وبعد تحديد.

الزفاف يكتشفو جيا وارسل انهم الاثنين غير موافقين علي الزواج يقررو الاثنين انهم يخبرو الجميع بقرراهم لكن لم يستمع اهلهم لهم فيخططو للهروب من الزفاف وشاء القدر ان تغير خطة هروب جيا وارسل مشاعرهم نحو بعضهم.

ومسلسل زفاف بلا زوجين يعرض الساعة ٤ العصر والاعادة ٤ ونص فجرا و١٠ صباحا .

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