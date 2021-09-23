تراند اليوم : بالفيديو .. الفنان عبد الله السدحان يتعرض لحادث سير

الرياض - الخليج 365

تعرض الفنان السعودي عبدالله السدحان، اليوم الخميس، لحادث سير مروري خلال توجهه إلى العاصمة الرياض لبدء تصوير أحـداث مسلسله الكوميدي "الديك الأزرق" مؤكدا انه بخير.

وشارك السدحان جمهوره، بمقطع فيديو نشره عبر حسابه على "تويتر" لسيارته وهي محملة على مركبة مخصصة للحوادث وعليها آثار صدم في الباب الأمامي جهة السائق.

وقال السدحان في تغريدته: ‏الحمدلله على كل حال سالمين من زود الوناسة ما أمدانا نصل للرياض ونفرح بالأحبة وندخل في دهاليز أول يوم تصوير الديك الأزرق ليقدر الله ويأتي أحدهم ويقشني أنا وسيارتي، لندخل في دهاليز التقييم والتقديرات وما بين تعتبر تالف أم لا وحده رده . الأهم أنا بخير ومن معي تجنبا للأشاعة".

ويعمل السدحان خلال هذه الأيام على تصوير مسلسله الكوميدي الجديد "الديك الأزرق" الذي سيعرض خلال شهر رمضان المقبل على قناة SBC السعودية، ويشاركه بطولة الفيلم الفنان بيومي فؤاد، ويتم تصويره في الرياض.