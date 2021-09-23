تراند اليوم : مسلسل الاخ الكبير٤١ .. مسلسل الاخ الكبير حلقة ٤١ أونلاين HD

مسلسل الاخ الكبير حلقة ٤١ الاخ الكبير حلقة ٤١ الاخ الكبير٤١ تقوم مجموعة قنوات سي بي سي الشهيرة بتقديم باقة مميزة من القنوات على نايل سات، ومن ابرز تلك القنوات قناة سي بي سي دراما، والتي تمتلك الشعبية الكبيرة بمصر وفي العالم العربي منذ ان بدأ بإرسالها بشهر رمضان 2011في عام ، وذلك لما تقوم بتقديمه من المسلسلات الدرامية التي تنال دوما الإعجاب من قبل المواطن العربي، ومن ثم يكثر البحث على التردد لقناة cbc دراما، ويأتي ذلك بسبب الاحداث الدرامية الجميلة التي تتواجد في المسلسل، حيث يعد اليوم الحصول والتعرف على مواعيد عرض و اعادة مسلسل الاخ الكبير على cbc دراما.

قصة مسلسل الاخ الكبير على cbc دراما

يعرض مسلسل الاخ الكبير بشكل يومي و من السبت إلى يوم الأربعاء على قناتي cbc وعلى قناة cbc دراما، اذ تدور الأحداث للمسلسل بحي بولاق الشعبي، و يحاول الشاب الفقير حربي والذي يقوم بدوره الفنان محمد رجب بمواجهة العديد من الصعاب والتحديات بحياته والتغلب عليها، وياتي هذا سواء على الصعيد العائلي و على الصعيد العملي، وكما يأتي المسؤل عن زوجته والتي تدعى دينا فؤاد وأخته الكبيرة هبة مجدي واخته الأخرى صباح الصغيرة، وأبيه أحمد حلاوة، والذي قد حقق المسلسل منذ البدايتة في 4/1 النجاح الكبير في الشارع المصري والعربي.

مواعيد عرض مسلسل الاخ الكبير على cbc دراما الحصرية

ستعرض حلقات مسلسل الاخ الكبير اليوم في تمام الساعة ال الثامنة مساءا، وكما ستتم الإعادة على ثلاثة فترات وهي كالتالي:

الفترة الأولى: بتمام الساعة الحادية عشر مساءاً على قناة CBC Drama

الفترة الثانية: بتمام الساعة الحادية عشر صباحاً من خلال قناة CBC

الفترة الثالثة: بتمام الساعة الثانية مساءاً على قناة CBC Drama

مواعيد اعادة مسلسل الاخ الكبير على cbc دراما

مواعيد اعادة مسلسل الاخ الكبير على cbc دراما صباحا

الإعادة الأولى: ستاتي في تمام الساعة الحادية عشر مساءً وبتوقيت جرينتش \ وفي تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت مصر.

الإعادة الثانية: ستاتي بتمام التاسعة صباحا بتوقيت جرينتش \ وفي تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بتوقيت مصر.

مواعيد اعادة مسلسل الاخ الكبير على cbc دراما مساءا

الإعادة الأولى: ستاتي في تمام الساعة الرابعة صباحاً بتوقيت جرينتش \ بتمام الساعة السادسة صباحاً بتوقيت مصر.

الإعادة الثانية: ستاتي في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بتوقيت جرينتش \ بتمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مصر.

تردد قناة cbc دراما 2020 على النايل سات

-تردد القناة القطبية -الترميز -معامل التصحيح القمر الصناعي نايل سات

11488 -رأسي- (v) – 27500 3/4 نايل سات

11919 -رأسي -(v) – 27500 5/6 نايل سات