تراند اليوم : وفاة المفكر الإسلامي محمد عمارة وهذه وصيته

القاهرة - الخليج 365

توفى الداعية والمفكر الإسلامي وعضو هيئة كبار العلماء، الدكتور محمد عمارة، مساء الجمعة، عن عمر يناهز الـ88 عامًا.

ونعى نجل الدكتور محمد عمارة، الدكتور خالد عمارة، أستاذ جراحة العظام، عبر تدوينة له نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”؛ وفاة والده العالم والمفكر الإسلامي وكتب قائلا: “في مساء يوم الجمعة الموافق ٤ رجب سنة ١٤٤١ من الهجرة النبوية الشريفة توفى أبي المفكر الإسلامي وعضو هيئة كبار العلماء د. محمد عمارة”.

وأضاف: “توفى أبي رحمه الله بعد فترة مرض قصيرة لم تتعد الثلاثة أسابيع، توفى أبي رحمه الله في هدوء ودون أي ألم أو معاناة، تحيط به أسرته الصغيرة، ويدعو لأمي ولكل أولاده وأحفاده وأحبابه، وقال لكل واحد منهم: أحبك.. وأنا راضٍ عنك”.

وذكر: “توفى أبي رحمه الله وطوال مرضه يردد: الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله، وحين توفى كانت على وجهه ابتسامة الرضا، توفى أبي رحمه الله وهو يوصي بإكمال مشاريعه الفكرية وكتبه وأبحاثه”

وتابع: “توفي أبي رحمه الله وهو راض عن الجميع وسامح الجميع، حتى من ظلمه أو ضايقه يوما ما. ولا يحمل في قلبه الأبيض الطيب أي حقد أو ضغينة لأحد، توفى أبي رحمه الله وهو يدعو لنا ولكل البشر بالخير والهداية، توفى أبي رحمه الله وعلى وجهه نور جميل”.

وأكد، أن صلاة الجنازة ستكون اليوم السبت بعد صلاة الظهر في مسجد الحمد بالتجمع الخامس بجوار مجمع المحاكم، بعدها نتوجه لدفنه في قريتنا صروة، مركز قلين، محافظة كفر الشيخ”.

وصية الدكتور محمد عمارة

وتابع نجل العالم الإسلامي أن: “هناك بعض الوصايا لتلاميذ وكل من أحب أبي رحمه الله أو تعلم منه شيئا ما.. ولو بسيطًا

أولًا: إقامة صلاة الجنازة أو صلاة الغائب على والدي في أكبر عدد ممكن من مدن العالم.. في كل بلاد العالم

ثانيًا: تَذكُّر أبي بدعاء من القلب في صلواتكم.

ثالثًا: نشر أفكار الدكتور محمد عمارة بين الناس في كل مكان، سواء عن طريق نشر كتبه، أو مقالاته، أو أحاديثه وتسجيلاته، أو مقاطع مسجلة من برامجه ومحاضراته.

نشرها على الإنترنت.. أو مكتوبة ..او مسموعة ..أو مشاهدة..أو حتى في كلامنا وأحاديثنا اليومية.

رابعًا: أن تحكي عن دكتور محمد عمارة وأفكاره لمن حولك ومن تعرف، هكذا نحيي سيرة علمائنا وأصحاب الفضل علينا، هكذا سنحاول أن نبر أبي رحمه الله د. محمد عمارة”.

واختتم أن: “أحاول أنا و كل إخواني وزملائي وزميلاتي من محبي الدكتور محمد عمارة.. أن نكون أبناء بارين.. أن يكون كل واحد منا: الولد الصالح الذي يدعو له”.