تراند اليوم : نتائج البرومترك .. نتائج إمتحانات برومترك 1441 "الهيئة السعودية للتخصصات الصحية"

نتائج البرومترك ،يترقب الكثير من المتقدمين لاختبار البرومترك 1441 لحظة الاعلان الرسمي عن نتائج اختبار البرومترك 1440، للتعرف على نتيجة الخاصة بهم عبر الموقع الالكتروني للهيئة السعودية للتخصصات الصحية .

حيث تمكنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من اصدار نتيجة اختبارات البرومترك للعام 1441 عبر موقعها الالكتروني عبر الانترنت ، وذلك برمز الدخول ورقم الأحقية، فبات بامكان جميع المتقدمين لاختبار البرومترك 1441 الاستعلام عن نتيجة الاختبار عبر الموقع الالكتروني للهيئة.

رابط الاستعلام عن نتائج البرومترك 1441 :-

بيانات الإستعلام هي نفس بيانات الدخول الى بروميتريك

ادخل رقم الأحقية : رقم الأحقية الذي تم حجز الاختبار المقرر به

ادخل رمز الدخول : أول اربع أحرف من اسم العائلة

نتائج إمتحانات برومترك 1441 من خلال الرابط التالي .