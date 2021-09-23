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تراند اليوم : نتائج البرومترك .. نتائج إمتحانات برومترك 1441 "الهيئة السعودية للتخصصات الصحية"

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نتائج البرومترك ،يترقب الكثير من المتقدمين لاختبار البرومترك 1441 لحظة الاعلان الرسمي عن نتائج اختبار البرومترك 1440، للتعرف على نتيجة الخاصة بهم عبر الموقع الالكتروني للهيئة للتخصصات الصحية .

حيث تمكنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من اصدار نتيجة اختبارات البرومترك للعام 1441 عبر موقعها الالكتروني عبر الانترنت ، وذلك برمز الدخول ورقم الأحقية، فبات بامكان جميع المتقدمين لاختبار البرومترك 1441 الاستعلام عن نتيجة الاختبار عبر الموقع الالكتروني للهيئة.

رابط الاستعلام عن نتائج البرومترك 1441 :-

 

بيانات الإستعلام هي نفس بيانات الدخول الى بروميتريك 
ادخل رقم الأحقية : رقم الأحقية الذي تم حجز الاختبار المقرر به 
ادخل رمز الدخول : أول اربع أحرف من اسم العائلة 

نتائج إمتحانات برومترك 1441 من خلال الرابط التالي .

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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