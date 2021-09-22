تراند اليوم : "لقد دُفن.. ولكن أنا من مات" هكذا عبر عن حزنه بوفاة والده

الرياض/ الخليج 365

لم يكن بامكان الطالب عقيل بن صالح الرمالي، والذي يدرس في المرحلة المتوسطة بمنطقة "قناء" - شمال منطقة حائل - من إخفاء تأثره بوفاة والده، وحزنه على فقده، حيث نقل حزنه إلى لغة الفن والتعبير بطريقته الخاصة، ليرسم لوحة لصورة والده ويكتب عليها "لقد دُفن.. ولكن أنا من مات".

ووجدت اللوحة تداولاً واسعاً عبر رواد وسائل التواصل_الاجتماعي، الذين اعتبروها رسالة وفاء من ابن لأبيه، وتوفِّي والده في صفر الماضي، بعد معاناة مع مرض الكبد الوبائي، حيث وشح الطالب خلفية الصورة باللون الأسود، دلالة على عمق الحزن الذي شعر به بفقدان والده.

وأوضح المرشد الطلابي صالح محمد الخشرم في مدرسة الطالب عقيل أنه أثناء تفقده الفصول الدراسية الأسبوع الماضي، فوجئ بالطالب عقيل يرسم والده بكراسة #الرسم، على الرغم من أن الحصة ليست تربية فنية.

وأردف الخشرم "لقد لاقت الصورة التي التُقطت من كراسته انتشاراً بين أوساط الطلاب والمعلمين، الذين ترحموا على والده، وعلى طيبته، وحرصه على أبنائه في كل مراحل حياتهم، فالطالب عقيل من المتميزين في الصف الثاني متوسط، وحتى في القرية، وهو أكبر أبناء والده وتحمَّل كامل المسؤولية في المنزل من بعد والده".

المرشد الطلابي صالح محمد الخشرم

وبين الطالب عقيل انه أراد أن يعبر بهذه اللوحة عن مشاعر الفقد وقال "إنني أكبر الأولاد، ولدي 4 أخوات وثلاثة من الإخوة، ولقد حزنا على فقد والدنا، فقد كان لنا نعم الأب، وكان يكابد المرض 3 أشهر، فأردت من الصورة التعبير عن وفائي ومشاعري لوالدي الذي علمني الكرم والطيب والخلق والتعامل مع الناس، وحبهم والتفاني في خدمتهم، فقد كان أباً رحيما يدعونا للصلاة، ولحفظ القرآن، وهو يستحق أن أتذكره وأن أعبر له عن مشاعري، فهو أغلى إنسان على قلبي".