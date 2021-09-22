تراند اليوم : لهذا السبب محكمة مصرية ترفض الزام زوجة بالذهاب الى بيت الطاعة

القاهرة / الخليج 365

رفضت محكمة الأسرة بإمبابة، دعوى إلزام زوجة بالذهاب فى بيت الطاعة برفقة زوجها، بعد تبين المحكمة عدم ملائمته للشروط المنصوص عليها بالقانون، لما يحتويه من حشرات، ووجود شقوق بحائط الغرفة محل إقامة الزوجة وطفليها، وخلوها من الأثاث.

تفاصيل الدعوى التى أقامها الزوج" أحمد.ص.ط"، وطالب فيها بإلزام زوجته بالدخول فى طاعته بعد امتناعها عنه وتركها منزله منذ عدة شهور رافضه الحلول الودية .

وردت الزوجة"صباح.ج.د"، فى اعتراضها على دعوى الزوج، أن زوجها دائم الاعتداء عليها بالضرب، ويحرمها وطفليها من أبسط حقوقهم الشرعية من الإنفاق عليهم، ويعتمد على راتبها الشهرى، مما دفعها بعد تحمل إساءته طوال 6 سنوات للهروب من جحيم العيش معه.

وبتدوال جلسات القضية وأنتداب خبيرة لمعاينة بيت الطاعة محل إقامة الزوجة، تبين أنه عبارة عن غرفة يتواجد بها حمام صغير ويقع فى مكان نائى، ويحتوى على حشرات وشقوق بالحائط، وأثاث عبارة عن مفرش بالى صغير وثلاجة مكتب، مما يجعله غير ملائم، ويهدد حياة الزوجة وطفليها.

وجاءت المحكمة فى حيثياتها بعد اطلاع على تقرير الخبراء وسماع الشهود ،برفض دعوى الزوج وقبول عتراض الزوجة على إنذار الطاعة ،مؤكدة أن الزوج غير أمين نفسا ومالا، وأن منزل الطاعة يخلو من الشروط التى نص عليه القانون.

وأضافت الحيثيات، أن الزوجة حتى تستطيع الامتثال بطاعة زوجها يجب أن يهيئ لها الظروف اللائقة بوضعها الاجتماعى، والتى تتنافى مع تصرفات الزوج الذى حاول النكاية بها، وفق للشهود والمستندات الرسمية، مما يسقط حقه فى المطالبة بدخول زوجته بطاعته.