تراند اليوم : بالفيديو| هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها في بيروت بالرقص وظهور خاص لوالدتها

احتفلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي خلال الأيام الماضية بعيد ميلادها في بيروت، والذي يوافق مارس/آذار.

وأقامت هيفاء وهبي احتفالية بعيد ميلادها في بيروت، الأسبوع الماضي، والذي حضره عدد من أصدقائها من مصر.

وانتشر على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، فيديوهات لهيفاء وهبي من الاحتفالية، ومنها وهي ترقص على أنغام أغنيات "انزل يا جميل عالساحة" للمطرب اللبناني وليد توفيق والأغنية الشعبية المصرية "العب يلا".

وشهد الحفل مفاجأة، وهي حضور والدة هيفاء وهبي، التي شاركت عبر حسابها على "إنستغرام" فيديو لها معها، وكتبت أن العالم كله يحتفل بابنتها.

واعتادت هيفاء وهبي على أن تقيم في كل عام، احتفالين بعيد ميلادها في مصر ولبنان.

وتلقت هيفاء وهبي التهاني من عدد من أصدقائها الفنانين، ومن أبرزهم المطربة الإماراتية أحلام، التي غردت لها على "تويتر": مش غريبه ان يوم ميلادك في نفس "يوم المرأة العالمي"، فانتي مثال للمرأه العربيه ومثال لجمال المرأه العربيه الناجحة والمثابرة، وانا بدّي اقول لك كل عام وانتي بألف خير ديفا، هيفاء وهبي أنا كتييييييير بحبك.