الاكثر متابعة اليوم - نسرين طافش بقدميْن متسختين مقرفتين!- صورة

نشرت الممثلة السورية نسرين طافش عددًا من الصور أثناء ممارستها لرياضة اليوغا مع الرياضة الصباحية اليومية، ومن المعروف بأنها تعشق التمارينات حتى تحافظ على رشاقتها ونجوميتها بمجال عرض الجسد بما أن لا أعمال حققت لها انتشارًا واسعًا أو نقلة نوعية.

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كل ما يهمها أن تحقق تفاعلات كبيرة لأن باعتقادها أن اللايكات وشراء التعليقات تساعدها على الاستمرارية في عالم الشهرة وهذه الفرضية سقطت أمام ما تفعله الممثلة المصرية مي_عز_الدين التي استغنت عن هذه المواقع وكذلك النجمة اللبنانية نجوى_كرم التي اتبعت نصائح الزميلة رئيسة التحرير نضال_الأحمدية.

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نشرت صورة عرضت فيها ليونة جسدها، لكنها لم تنتبه إلى قدميْها المتسختيْن.

قد يقول البعض إنها كانت تمارس الرياضة في الخارج ومن الطبيعي أن تتسخ قدماها بما أنها لا ترتدي حذاءً رياضيًا، لكن كان عليها الانتباه أكثر للنظافة لأن العرب يكرهون “القرف” وان لم تنتبه أثناء التصوير فكان عليها اللجوء إلى تقنية الفوتوشب التي تساعدها على حذف وزيادة كل ما تريده!