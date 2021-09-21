تراند اليوم : الخنازير :تقتل رجل يدافع عن كلابه

(وكالات/الخليج 365)

قتلت مجموعة من الخنازير البرية رجلا إيطاليا عمره 77عاما، السبت، أثناء محاولته الدفاع عن كلابه من مهاجمة هذه الحيوانات قرب منزله فى صقلية.

وذكرت الشرطة، أن سالفاتورى رينودو كان يقوم بتمشية كلابه فى الريف خارج بلدة سيفالو قرب مدينة باليرمو عاصمة صقلية عندما تعرض لهجوم وعض، حتى الموت، على الرغم من محاولات زوجته إنقاذه.

وأصيبت أيضا زوجته بجروح فى الهجوم الذى قامت به تلك الحيوانات البرية، التى يمكن أن يصل وزن الواحد منها إلى 150 كيلوجراما.

وقال رئيس بلدية سيفالو إنه حذر مرارا من خطر الخنازير البرية، ولكن السلطات المحلية رفضت نداءاته لقتل هذه الحيوانات.

وتدمر هذه الحيوانات المحاصيل الزراعية وتقتل حيوانات المزارع وتسبب حوادث على الطرق وتعرض حياة الناس للخطر على نحو متزايد.