تراند اليوم : الحذاء‬ يحدد وضع القدم أثناء الجري

(برلين/الخليج 365)
أفادت هيئة اختبار السلع والمنتجات الألمانية بأنه ينبغي على الرياضي الذي يرغب في شراء حذاء للجري مراعاة وضع القدم في الحذاء أثناء الجري في المقام الأول.
وأوضحت الهيئة الألمانية أن التقوس الطبيعي في القدم -أي انحناء كعب القدم للداخل بقدر ضئيل دون وجود أي عيوب أخرى في القدم أو مشاكل في العظام- لا يتطلب ارتداء حذاء جري خاص، وإنما يمكن ارتداء أحذية الجري العادية.
وبالنسبة للرياضيين الذين يعانون من تقوس مفرط في كعب القدم، فإنه يتعين عليهم اختيار حذاء يمتاز بالثبات، إذ إنه يدعم القدم بشكل أفضل.
وأضافت الهيئة الألمانية أن ممتص الصدمات المسؤول عن بعث الشعور بالراحة أثناء الجري، يلعب دوراً أيضا في كيفية اختيار حذاء الجري المناسب. وأشار الخبراء الألمان إلى أن الرياضيين قليلي التدريب يحتاجون إلى ممتص صدمات أفضل من العدائين المتدربين.
وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن التعرف على نوع حذاء الجري المناسب عبر اختبار ذلك في المتاجر المتخصصة أو طلب ملاحظة أحد الأصدقاء لوضع قدمك من الخلف أثناء الجري.