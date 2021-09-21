تراند اليوم : اخبار السودان اليوم مباشرة الآن عاجل

اخبار السودان اليوم مباشرة الآن عاجل عقب العملية الانقلابية وحدوث اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وضباط منشقين حاولوا الانقلاب على المسيطرين على مقاليد الحكم بالسودان.

وحاول ضباط سوادنيون، اليوم الثلاثاء، القيام بانقلاب والاستيلاء على السلطة، وقد أعلن مجلس السيادة الانتقالي إفشال محاولتهم والقبض على مجموعة من الضباط.

وبحسب المعلومات الأولية فإن منفذ العملية هو قائد سلاح المدرعات، ولا تزال الأنباء متضاربة، حيث تحدثت مصادر عن استمرار سيطرته على سلاح المدرعات.

وفي وقت سابق دعا عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الناطق الرسمي باسم المجلس، على حسابه في "فيسبوك"، السودانيين إلى الخروج والدفاع عن البلاد وحماية مرحلة الانتقال.