تراند اليوم : استمارة المفسوخة عقودهم الحشد الشعبي .. رابط استمارة المفسوخة عقودهم الحشد الشعبي 2021

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الاثنين رابط استمارة المفسوخة عقودهم الحشد الشعبي " الاستمارة الإلكترونية الخاصة بعودة المفسوخة عقودهم ".

وذكرت الهيئة، في بيان ورد موقع IQ NEWS، أنهها أطلقت "الاستمارة الالكترونية الخاصة بعودة المفسوخة عقودهم اعتبارا من اليوم الاثنين الساعة ٤ عصراً ولمدة ١٠ أيام والتي تأتي استكمالاً للإجراءات الإدارية السابقة وتخص حصرا الذين سبق للهيئة أن استلمت اضابيرهم وتعد الاستمارة الإلكترونية المنفذ الوحيد لعودة المفسوخة عقودهم".

وبينت: "ولكون الأعداد المسجلة في الهيئة أكبر بكثير من العدد المخصص وهو 30 الف لذا سيتم شمول الأشخاص المستحقين وفق معايير محددة، على أن تكون الأولوية للجرحى حيث ستكون هناك عودة سريعة للخدمة".

من الجدير بالذكر أن هيئة الحشد الشعبي تأسست في 2014 وأن من تم فسخ عقودهم كان خلال الفترة من 2015 حتى 2018، وكان سبب فسخ العقود الغياب أو عدم الالتزام بالدوام، وقد أكد رئيس الهيئة أن ملف العودة جاهز، ومن المرتقب أن يكون الدوام للعائدين من أول أيام أخر شهر في العام الحالي 2021، رابط هيئة الحشد الشعبي استمارة عودة المفسوخة عقودهم هو:

http://hfd.gov.iq/services

من المرتقب بدء تلقي طلبات العودة مساء اليوم الإثنين ولمدة 10 أيام قادمة.