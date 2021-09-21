تراند اليوم : بث مباشر ام بي سي .. ام بي سي 1 بث مباشر عرب كافيه بث مباشر ام بي سي بوليود عرب كافيه بث مباشر MBC1 تويتر

بث مباشر ام بي سي بث مباشر ام بي سي بوليود عرب كافيه بث مباشر MBC1 تويترMBC مصر بث مباشر عرب كافيه قنوات إم بي سي بث مباشر ام بي سي قناة ام بى سى 1 هى إحدي أهم القنوات العربية الأكثر مشاهدة فى فى الوطن العربي، و هي قناة MBC 1 فهي قناة تلفزيونية تابعة لمركز تلفزيون الشرق الأوسط، و متنوعة تقدم محتوي إخباري و ترفيهي و اجتماعي إلي جانب الأعمال الدرامية المختلفة، عُرفت القناة في فتره قصيرة من بداية تأسيسها، و انتشرت في جميع البلاد العربية و الغربية ذلك لما تقدمه من محتوي راقي وذلك لأنهت تقوم بشراء حقوق الملكية لأهم البرامج والمسلسلات فى الوطن العربي، يهدف الي إعلام جديد متميز و مطلع علي جميع أنواع الثقافات و الحضارات.

معلومات أكثر عن قناة MBC 1

حصلت قناة ام بي سي ١ علي العديد من الجوائز العالمية الفنية، و جذبت أنظار قاعدة كبيرة جداً من المشاهدين من حول العالم، حيث انها تعتبر من أقدم و أعرق القنوات في الوطن العربي، و مع ذلك هي اكثرهم اتصالا و نقلا للثقافات الغربية، ذلك بما يلائم عاداتنا الشرقية و العربية، فهي تقوم بعرض محتويات هامة بناءً علي إرضاء متابعيها بمختلف أذواقهم، عملت القناة منذ بدايتها علي أهداف معينه غير ربحية، مثل الرقي بالوطن العربي و تحقيق إعلام صادق لا يعتمد علي إثارة متابعية، بل يقدم محتواه بمضوعيه و ضمير مهني.

تاريخ انطلاق قناة MBC 1

قام رجل الاعمال السعودي وليد ابراهيم بتأسيس قناة MBC1 و أعلن عن بدأ بثها في تاريخ 18 من سبتمبر عام 1991 اي منذ ما يقارب من ثلاثين عام كان هذا التاريخ هو بداية مشروع ناجح لم يتوقف أبدا منذ بدأ بل كان دائماً يتطور، و كانت هذه القناة بداية لشبكة قنوات اخري كبيره سميت بمركز تلفزيون الشرق الاوسط و اختصارها قنوات MBC، بداية هذه القناة كان في دولة السعوديه لكن المقر الرسمي لها في مدينة الإنتاج الإعلامي في دبي عاصمة الامارات.

مميزات قناة MBC 1

تميزت قناة MBC 1 عن باقي القنوات الفضائية و شبكات ال MBC المختلفة، حيث انها ليست قناة مخصصة لاعمال درامية او سينمائية او برامج، بل تنوعت في محتواها و اختصت بالعديد من المزايا التي جعلت منها أهم القنوات العربية الفضائية و من هذه المميزات:

إن القناة تبث بشكل مجاني، و تستطيع مشاهدتها من خلال القمر الصناعي المفتوح.

إن القناة تعمل باستمرار علي مدار اليوم دون ان تتوقف.

القناة تعمل بجودة عالية HD.

تقدم القناة اعمال متنوعة هادفة.

تعمل القناة بتقنية ممتازة و صوت واضح.

تعمل القناة بدون اي تشويش علي الصورة او الصوت.

تناسب القناة جميع الفئات العمرية.

و غيرها كثير من المميزات التي ادت الي انتشار القناة، و توسع صداها في جميع بلدان العالم، حيث أصبحت نافذة اعلامية عن الوطن العربي.

برامج قناة MBC 1

تعرض قناة mbc 1 مجموعة متميزة جدا من البرامج الهادفة باستمرار، منهم برامج تنتجها القناه نفسها، حيث تنال هذه البرامج إعجاب ملايين من المشاهدين من حول العالم، و تحقق نجاح عظيم حيث تتنوع محتواها بين الاجتماعي و الترفيهي و السياسي و الديني و المسابقات، و من هذه البرامج:

Arabs got talent. the voice. احسان من المستقبل. كنز. سهرانين معاكم بالبيت. رامز مجنون رسمي. لمة. هلا برمضان. اغلب السقا. اللقاء. بالتي هي أحسن. مالك بالطويلة. يلا بنات.

كما تقوم القناة بعرض البث المباشر لصلاة المغرب من الحرم المكي، بالإضافة إلي كثير من البرامج الاخري علي مدار العام.

مسلسلات قناة MBC 1

تتميز القناة بعرض أفضل الأعمال الدرامية و المسلسلات علي مدار العام، و يزيد اهتمام القناة بهذه الأعمال في شهر رمضان، حيث تنتقي مجموعة مختلفة الجنسية من المسلسلات المصرية و الخليجية و السعودية و اللبنانية و غيرهم و من هذه المسلسلات:

مسلسل البرنس.

مسلسل سوق الحرير.

مسلسل أم هارون.

مسلسل أوريم.

مسلسل الميراث.

مسلسل مخرج 7.

مسلسل عروس بيروت.

مسلسل قانون عمر.

مسلسل الاسطورة.

و غيرهم كثير من الأعمال الدرامية المتميزة، التي تعرضها قناة MBC1 باستمرار علي مدار العام، حيث ينتهي العمل يلحق به آخر اكثر تميز.

ترددات قناة ام بى سى 1 الفضائية

نقدم لكم الترددات الخاصة بقناة ام بى سى 1 الفضائية لكى يشاهد الجميع القناة من البيت بجودة عالية ومن خلال الأقمار الصناعية، والترددات الخاصة بقناة ام بى سى كما يلي: