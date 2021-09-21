تراند اليوم : مسلسل نهضة السلاجقة الحلقة 1 الاولي مترجمة للعربية

مسلسل نهضة السلاجية مشاهدة وتحميل مسلسل نهضة السلاجقة مترجم للعربية، ونهضة السلاجقة‏ مسلسل دراما تاريخية تُركي،على قناة تي أر تي 1 التركية، يحكي المُسلسل عن قصة حياة الملك السلجوقي جلال الدولة ملك شاه ابن ألب أرسلان، وعن الأحداث والحروب التي جرت خلال حقبته.

هو مسلسل تاريخى يتناول من فترة عصر الدولة السلجوقية الي العصر الحديث و التى تشرح ترتيب و تسلسل الدولة السلجوقية في البلاد و إعادة تأسيس نظام الحكم بها ، يسرد تفاصيل النضال الصعب الذى مرت به دولة الأناضول السلوجقة في منح حق العيش بحرية للاشخاص الذين يعيشون علي ارضها و نشر السلام و العدل بها بين الافراد و تحقيق رسالة الدين الاسلامى لما تتضمنه من آلاف السنين الذى يسعى الي نشر الحق و العدل و محاربة الفساد و تحقيق التقدم و الحضارة لبلاد المسلمين .

الصراع الدائم بين الخير و الشر و الظلم و العدل فهناك كثير من الاشخاص الذين يسعوا دائما لوجود العدل و الانتصار علي الظلم و تتضمن احداث المسلسل صراع بين ملوك دولة الاناضول و بين حسن الصباح الذى بمثل الجانب الشرير في المسلسل و هو يقوم باعمال غير قانونية و غير شرعية و قيامه بزرع و تجارة الخشخاش و هو نوع من انواع المخدرات