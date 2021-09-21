تراند اليوم : انت اطرق بابي الحلقة 10 HD مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 10 مترجمة للعربية

مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 10 مشاهدة وتحميل انت اطرق بابي الحلقة 10 ،وعرضت قناة FOX التركية أمس الأربعاء، الحلقة العاشرة من المسلسل التركي أنت اطرق بابي، لجمهورها ومتابعيها داخل تركيا باللغة التركية، وتم ترجمة الحلقة باللغة العربية لجميع متابعي المسلسل في الوطن العربي.

الحلقة العاشرة من مسلسل انت اطرق بابي شهدت أحداث درامية جديدة ومشوقة أبرزها إعلان "فريد" و"سيلين" رغبتهما بالزواج ويشكل هذا الأمر صدمةً لكل من "إيدا" و"سيركان"، ويقوم "سيركان" بمطالبة "إيدا" بالقيام بإقناع "سيلين" بإلغاء فكرة السفر إلى إيطاليا قبل الزواج والتي كان ينوي "سيلين" و"فريد" الذهاب فيها من أجل ترتيبات الزفاف، من خلال الترتيب للقاءٍ يجمع بينهم جميعاً للصحافة من أجل الشركة.

وبينما يقوم "سيركان" بمحاولةٍ لإقناع "سيلين" لتوقيع اتفاقية زواج تنص على أن لا يقوم "فريد" بالتدخل في أمور الشركة بعد زواجهما، تعلن "إيدا" أنها هي و"سيركان" وقعا على ذات الاتفاقية وأنهما ينويان الزواج قريباً، وأنها تتحضر لاختيار فستان زفافها وأن "إيدان" والدة "سيركان" تساعدها بذلك وتعرض على "سيلين" أن تذهبا سوياً إلى "إيدان" لتختارا فستان زفافهما، وهناك تنتهز "إيدان" الفرصة لإقناع "سيلين" بإلغاء فكرة الزواج من "فريد" والعودة إلى "سيركان".

وتعترف "إيدا" لـ "سيلين" بأنها تحب "سيركان" كثيرا، إلا أن الأخير لا يبادلها المشاعر ذاتها، فيما يعرف "إنجين" عن طريق زلة لسان من "جيرين" بأن ما بين "سيركان" و"إيدا" مجرد اتفاقيةٍ لا أكثر، وتخبر "إيدا" قصة عائلتها لـ "سيركان".

وعلى صعيدٍ آخر تتوطد علاقة "إيدان" بـ "إيدا" بعد أن تعدها "إيدا" بأن تقف إلى جانبها وتساعدها على المحاولة للخروج من المنزل مرةً أخري، بينما تعدها "إيدان" بأن تساعدها في أن تكون امرأةً عصرية خصوصاً وأن "إيدا" ستبدأ العمل في شركة "سيركان" كمهندسة مناظر طبيعية.

هذا وتضمنت المشاهد أيضاً قيام "هاكان" بالانسحاب من حياة "سيركان" بعدما فقد كل ما يملكه من أموال وبيع حصصه لـ "فريد"، وذلك بعد رغبة النجم التركي إسماعيل شاشماز صاحب شخصية "هاكان" في مغادرة المسلسل وهو ما يفسر قيام كُتّاب العمل بإنهاء دوره بتلك الطريقة.

واختتمت الحلقة مشاهدها على سؤالٍ تقوم "سيلين" بتوجيهه إلى "سيركان" حول إمكانية زواجهما لتقرر في حال قال نعم انفصالها نهائياً عن "فريد".

وتدور أحداث مسلسل أنت أطرق بابي حول فتاة "ايدا" تسعى للنجاح في حياتها الدراسية و تعلق كل آمالها في الحياة بتعليمها، تواجه سيركان بولات الذي يقطع منحتها الى خارج البلد و يتسبب ببقائها خريجة ثانوية فحسب.

سيركان يعرض على ايدا ارجاع منحتها لها في حال تظاهرت بخطوبتها له لمدة شهرين، في البداية ترفض ايدا عرض هذا الرجل الذي تكرهه، و لكنها تضطر للقبول عندما تتغير ظروفها.

بينما يتظاهر سيركان و ايدا بأنهما مخطوبان، يدخلان في علاقة شغوفة و صعبة تنسيهما كل ما يعرفان عن الصواب.

مسلسل أنت أطرق بابي بطولة هانده أرتشل،كرم بورسين ، وعدد كبير من نجوم الفن في تركيا.

موعد عرض مسلسل أنت أطرق بابي مساء كل أربعاء ، حيث يعرض عبر شاشات فوكس تي في مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 8:00 بتوقيت السعودية و7:00 بتوقيت القاهرة، كما ويتم عرضه مترجم للعربية عبر موقع قصة عشق .