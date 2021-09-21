تراند اليوم : موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء الثاني والقنوات الناقلة

يبدء المسلسل التركي قيامة عثمان بعرض أولى حلقات الموسم الثاني في 30 من الشهر الجاري وفق ما أكده منتج المسلسل .
وتنقل العديد من القنوات مسلسل قيامة عثمان نستعرضها لكم/
أولاً/ قناة atv التركية
التردد: 10796.
الاستقطاب: 25700.
الجودة: sd.
التشفير: مجاني.
معامل التصحيح: 5/6.
تردد قناة atv التركية الجديد 2020 على تركسات.
التردد: 11628.
الاستقطاب: 25700.
معامل التصحيح: 5/6.
الجودة: sd.
التشفير :مجاني.
موعد العرض/ الساعة 8 مساءاً بتوقيت مصر وتركيا.
ثانياً/ قناة الفجر الجزائرية/
- تردد قناة الجزائر الجديدة على النايل سات هو V 10922 معدل ترميز 27500- معامل التصحيح ⅚
- فيكون تردد القناة على ياه سات هو التردد 12130- معامل التصحيح ⅚.
مواعيد عرض الحلقات على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس:
الساعة .21:00 بتوقيت الجزائر
الساعة .23:00 بتوقيت السعودية
الساعة .22:00 بتوقيت مصر
الساعة .22:00 بتوقيت فلسطين
الساعة .22:00 بتوقيت الأردن
الساعة .22:00 بتوقيت سوريا
الساعة .22:00 بتوقيت لبنان
أما عن موعد إعادة مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر يوم الجمعة:
الساعة .14:00 بتوقيت الجزائر
الساعة .16:00 بتوقيت السعودية
الساعة .15:00 بتوقيت مصر
الساعة .15:00 بتوقيت فلسطين
الساعة .15:00 بتوقيت الأردن
الساعة .15:00 بتوقيت سوريا