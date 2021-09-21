تراند اليوم : تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الموسم الثاني

تبث القنوات الفضائية مسلسل قيامة عثمان الموسم الثاني في السابع من الشهر الجاري، حيث يترقب الملايين حول العالم المسلسل التاريخي الذي يوثق حياة الغازي عثمان إبن أرطغرل إبن سليمان شاه.

وفيما يلي ترددات القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان 2020 :

القناة : atv التركية .

القمر الصناعي : نايل سات . التردد :10796 .

القمر الصناعي : تركسات .

التردد : 11628 .

القمر الصناعي : أسترا .

التردد : 12692.

القمر الصناعي : أسترا .

التردد : 11243 .

معدل الترميز : 27500 .

معامل التصحيح : 5/6 . الجودة :sd

القناة: مجانية .

تردد قناة فور شباب 2020 الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

القناة : فور شباب .

القمر الصناعي : النايل سات .

التردد : 11316 .

معدل الترميز : 27500 .

معدل الاستقطاب : أفقي .

تردد قناة دعوة 2020 الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

ترددات القنوات المجانية .. ويعرض مسلسل المؤسس عثمان على قناة دعوة باللغة العربية ، يوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ، والإعادة الساعة الواحدة ظهرًا يوم الجمعة من كل أسبوع .

القناة : دعوة .

القمر الصناعي : النايل سات . التردد : 10727.

معدل الترميز : 27500 .

معدل الاستقطاب : عمودي .

تردد قناة الوطن 2020 الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

ويعرض مسلسل قيامة عثمان على قناة وطن 2020 ، يوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ، والإعادة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا يوم الجمعة من كل أسبوع .

القناة : الوطن .

معدل الترميز : النايل سات . التردد : 11012 .

معدل الترميز : 27500 .

معدل الاستقطاب : أفقي .

تردد قناة اليرموك 2020 الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

القناة : اليرموك .

القمر الصناعي : النايل سات .

التردد : 11678 .

معدل الترميز : 27500 .

معدل الاستقطاب : عمودي .