تراند اليوم : موعد مسلسل قيامة عثمان الجزء الثاني والقنوات الناقلة

قرر محمد بوزداغ منتج ومؤلف المسلسل التركي قيامة عثمان تقسيم أحداث المسلسل إلى 7 أجزاء متتالية، فيما يتوقع بدء أولى الحلقات في 30/10/2020.

كما كشف مؤلف المسلسل، عن عودة شخصية «أرطغرل» مجدداً إلى المسلسل لتدق من جديد روح التشويق فى المسلسل التى غابت إلى حد كبير في الجزء الأول من قيامة عثمان، بأستثناء بعض الحلقات الأخيرة منه، لكن سيتم استبدال النجم «انجين التان» فى المسلسل مرة أخرى، وسيكون الممثل «إديز هن» بدلاً منه.

وبعد انتهاء الجزء الأول من قيامة عثمان، قرر القائمين على المسلسل، أخذ قسط من الراحة والأسترخاء قليلاً والتخطيط جيداً لملحمة الجزء الثاني من المسلسل، ومن المقرر أن تبدأ اولى حلقات الجزء الثانى من المسلسل فى نهاية شهر سبتمبر القادم وعلى أقصى تقدير فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2020، كما كان يحدث دائماً مع مسلسل قيامة أرطغرل والذى انتهى الجزء الاول منه وقتها على 26 حلقة.

ويحكي المسلسل التاريخي قصة الغازي عثمان ابن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية وهو من بطولة الممثل بوراك أوزجيفيت والممثلة عائشة جول جوناي، وراغب سافاش، ونور الدين سونمز، وأصلهان كارالار، ، وإنتاج محمد بوزداغ، وإخراج متين جوناي.

تنقل عدة قنوات تركية وعربية، مسلسل قيامة عثمان الجزء الثاني، وعلى رأسهم القناة الحاصلة على حق العرض الأول وهى قناة ATV التركية ،والتى تقوم بنقل الحلقلة عبر شاشتها وعبر اليوتيوب.

وتبث قناة ATV التركية، العرض المباشر لحلقات مسلسل المؤسس عثمان كل يوم أربعاء الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ، والساعة الثامنة بتوقيت السعودية وتركيا، وإليكم تردد قناة ATV التركية علما بأن تقوم بإذاعة المسلسل باللغة التركية.

تردد قناة ATV التركية الجديد

القمر المدار التردد الاستقطاب معامل الترميز معامل تصحيح الخطأ الجودة التشفير تركسات 42.0°E 11628 (H) 27500 5/6 SD مجاني أسترا 19.2°E 12692 (H) 27500 5/6 SD مجاني أسترا 19.2°E 11243 (H) 27500 5/6 SD مجاني

قناة الفجر الجزائرية ويبث الخميس على الساعه العاشره بتوقيت الجزائر

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة مسلسل المؤسس عثمان على النايل سات

معامل التصحيح الاستقطاب التردد القمر الصناعي 5/6 عمودي 10922 النايل سات 5/6 عمودي 12130 ياه سات

تردد قناة اليرموك الفضائية Yarmouk TV HD الجديد