الاكثر متابعة اليوم - ابنة هيفا وهبي تغني وصوتها طبق الأصل عنها – فيديو

عادي جدًا أن تطل بين الحين والآخر زينب_فياض لتنشر صورة لها أو فيديو لإبنتيْها كي تسلط الضوء عليه تحت عنوان (ابنة هيفا فعلت هذا أو ذاك) لأن اسمها يرتبط دائمًا بأمها.

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اليوم، نشرت فيديو من سيارتها مع أغنية (باي باي) للمغنية المصرية روبي، وغنّت معها، وبدا صوتها نسخة طبق الأصل عن صوت أمها هيفا، نفس الصوت وال Tone والدلع.

يبدو أن هيفا ورّثت صوتها لإبنتها وزينب تتقصّد التشبه بأمها دائمًا وبشتّى الطرق.

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وطالما أن الخلاف لا يزال قائمًا بينهما، فزينب لن ترث شيئًا من أموال أو ثروة هيفا واكتفت بوراثة صوتها فقط.

قصة هيفاء وابنتها:

هيفاء تركت زوجها السيد فياض، والد زينب، وفرّت بابنتها هاربة من إفريقيا حيث كانت تعيش مدللة مكرمة، لكن والد زينب لحق بها إلى لبنان، ليصالحها لكنها أصرت على الطلاق فوافق بسرعة رغم أنه كان بإنكانه أن لا يطلقها أبداً لكن جهات مخابراتية سورية ضغطت عليه من أجل هيفا الجميلة فوافق بشرط أن يحصل على حق حضانةِ ابنته الوحيدة زينب، خصوصاً وأن هيفا كانت بدأت تبني علاقات من خلال أمها الشهيرة بعلاقاتها، وراحت هيفا تسعى خلف الأضواء، وهذا لا يناسب عائلة جنوبية محافظة جداً.

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تنازلت هيفا عن ابنتها طمعاً بالشهرة، والتحقت بتصوير الإعلانات والفيديو كليبات، وبدأت تسهر وتخرج في الليالي وتبني العلاقات، وبعد أقل من سنة تورطت بقضية آداب، وتم سجنها في مخفر حبيش بجريمة الإخلال بالآداب العامة مع مجموعة من رفاقها، ثم أُخليَ سبيلها بشرط محاكمتها التي استمرت لأشهر طويلة، لكن العلاقات أيضاً لعبت لعبتها.

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عرفت هيفا كيف تستفيد من الضجة آنذاك فأطلت أول التسعينات في تلفزيون لبنان مع زافين كيومجيان، ولعبت دور الضحية، وبكت على الهواء واتهمت طليقها بأنه دبّر لها القضية لكن بطريقة غير مباشرة، وبعدها انطلقت إلى حياة الليل إلى أن ساعدوها للدخول إلى روتانا. على مدار ذلك الوقت كله لم تسأل عن ابنتها ولم تحاول أن تراها ولو بالسر.. لكن من يعرف كم تعذبت وحدها!