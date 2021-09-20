تراند اليوم : مسلسل ابو جبل الحلقة ٢٥ .. مسلسل "ابو جبل" احداث الحلقة ٢٥ كاملة

مسلسل ابو جبل الحلقة ٢٥ تفاصيل مسلسل "ابو جبل" واحداث الحلقة ٢٥ كاملة ، أبو جبل مسلسل تلفزيوني مصري درامي، تدور الأحداث في مسلسل ابو جبل حول أسرة وعائلة واحدة هي عائلة تاجر كبير اسمه (أبو جبل)، الذي يمر بالعديد من الأزمات التي تجعله يفقد السيطرة على نفسه ويواجه العديد من المشاكل، خاصة مشكلة الصراع على ميراث والده.

والد مها يتوجه لحسن ويخبره أنه ورجاله تحت إمرته وعلى استعداد لفعل أى شيء لمساعدته.

موظف البنك الذي أخذ أموال من إنتصار بحجة عمل مشروع تجاري كبير بهذه الأموال، اختفى وأصبح لا يرد على اتصالاتها به، ثم توجهت إلى البنك الذي يعمل به ولكنها لم تجده.

رزق يفعل كل ما بوسعه لمساعدة أخيه سعد الذي وقع في ورطة بسبب قضية الأرض التي ورطه فيها وجيه.

مسلسل أبو جبل بطولة مصطفى شعبان ودياب و محمد علي رزق وانجي المقدم وحسن حسني وتأليف محمد سيد بشير

موعد عرض وإعادة مسلسل ابو جبل – رمضان 2019

سيتم تحديث المقال بمواعيد عرض المسلسل بتوقيت مصر ( +2 جرينتش ) فور توافرها

أبو جبل على قناة ON E

العرض : 21.30 ( التاسعة والنصف مساءاً )

الإعادة : 5.00 ( الخامسة صباحاً )

الإعادة الثانية : 12.00 ( الثانية عشر ظهراً)

أبو جبل على قناة ON دراما

العرض : 23.00 ( الحادية عشر مساءاً )

الإعادة : 8.00 ( الثامنة صباحاً )

الإعادة الثانية : 15.30 ( الثالثة والنصف مساءاً )

أبو جبل على قناة دبي

العرض : 21.00 ( التاسعة مساءاً )

الإعادة : 11.00 ( الحادية عشر صباحاً )

أبو جبل على قناة الأدرن

العرض : 20.00 ( الثامنة مساءاً )

الإعادة :

أبو جبل على قناة OSN يا هلا الأولى

العرض : 22.00 ( العاشرة مساءاً )

الإعادة الأولى : 3.25 ( الثالثة وخمسة وعشرون دقيقة صباحاً )

الإعادة الثانية : 9.05 ( التاسعة وخمس دقائق صباحاً )

أبو جبل على قناة alfa مسلسلات

العرض : 20.30 ( الثامنة والنصف مساءاً )

الإعادة: 2.30 ( الثانية والنصف صباحاً )

الإعادة الثانية : 8.30 ( الثامنة والنصف صباحاً )

الإعادة الثالثة : 14.30 ( الثانية والنصف مساءاً )

أبو جبل على قناة alfa اليوم

لعرض : 18.30 ( السادسة والنصف مساءاً )

فريق عمل مسلسل أبو جبل

التمثيل : مصطفى شعبان – عائشة بن أحمد – مريم حسن – دياب – نجلاء بدر – حسن حسني – محمود البزاوي – محمد لطفي – رشا بن معاوية – محمد علي رزق – غفران محمد – عايدة رياض – أحمد النجار – خالد كمال – محمود الجندي – صلاح عبد الله – مصطفى درويش – أحمد خالد صالح .