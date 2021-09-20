تراند اليوم : اول ايام عيد الفطر 2019 في الجزائر

أعلنت مراكز المراصد الفلكية مساء اليوم السبت عن اول ايام عيد الفطر 2019 في الجزائر ، بعدما تمكنت من الكشف عن هلال شوال، في كل من السعودية ومصر وليبيا والجزائر والبحرين، حيث تباينت التوقعات عن موعد أول أيام عيد الفكر المبارك، والتي تم التأكد منها أخيراً.

ومن جانبها دعت دار الإفتاء في المملكة العربية السعودية، إلى عدم البث على مواقع التواصل الإجتماعي بموعد عيد الفطر قبل إعلان الجهات المختصة، ووجهت نداءها لمواطنيها في المملكة بضرورة إشعار أقرب محكمة في المنطقة التي يقطنون بها في حال رؤية هلال شوال بالعين المجردة أو بالمناظير، أو الإتصال بأقرب مركز أمنة للمساعدة في الوصول إلى أقرب محكمة .

هذا وتسود أجواء من الفرحة الغامرة في الدول والبلدان العربية، حيث تتحضر شعوبها لإستقبال أول أيام عيد الفطر السعيد، بالزينة وإقامة أماكن الحفلات وتجهيز الأماكن العامة التي ستزورها العائلات برفقة أطفالهم وأبنائهم لقضاء أيام العيد السعيد .

وبدأ بالفعل تبادل التهاني وكلمات المعايدة على مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وتويتر، متوقعين أن يكون عيد الفطر غداً الاحد، في حين توقعت العديد من المراصد الفلكية في بعض الدول العربية أن يكون يوم الإثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك .

موعد أول أيام عيد الفطر

ومن المعروف أن المراصد الفلكية وجور الإفتاء والمحاكم العليا تُعلن عن موعد عيد الفطر، بعد تحري هلال شوال عقب مغرب اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك .

وفي ذات السياق سيتم الإعلان عن موعد أول ايام عيد الفطر السعيد عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية على فيس بوك .

ويصادف عيد الفطر المبارك يوم الاربعاء المقبل.