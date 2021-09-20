تراند اليوم : نتائج الصف السادس ابتدائي الدور الاول ذي قار .. نتائج السادس الابتدائي 2019 ذي قار

في جديد نتائج الصف السادس ابتدائي الدور الاول أعلنت مديرية التربية والتعليم نتائج السادس الابتدائي 2019 ذي قار ، وقالت ان نسبة النجاح في الدور الاول لمرحلة السادس الابتدائي للعام الدراسي 2018 – 2019 بلغت 64% .

وذكر مدير عام تريبة ذي قار رياض العمري لشبكة اخبار الناصرية ان 64% من طلبة السادس الابتدائي نجحوا من الدور الاول للامتحانات النهائية للعام الدراسي المنتهي .

واشار الى ان مديرية التربية ستوزع النتائج على مدارس المحافظة ليتسنى توزيعها على الطلبة البالغ عددهم اكثر من 51 الف طالب .

و أتاحت وزارة التربية والتعليم للطالب معرفة النتائج بطريقة سهلة ودون عناء باستخدام الموقع الالكتروني للوزارة من خلال ادراج اسم الطالب واسم المدرسة وستظهر فوراً النتيجة النهائية، فيما سنقدم لكم روابط نتائج الصف السادس الابتدائي 2019 لمنطقة ذي قار حال توافرها لدينا، كونوا في المتابعة أولاً بأول، هذا وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم نتائج الصف السادس في بعض المديريات مثل بغداد والرصافة والكرخ في حين لم تكتمل نتائج باقي المحافظات، ونحن في انتظار صدورها على الموقع الرسمي كي نوفر لكم الروابط السريعة لنتائج الصف السادس الابتدائي للعام 2019 ذي قار .

نتائج السادس الابتدائي 2019 بالعراق( من هنا )

والآن يبحث طلاب المرحلة الابتدائية بجميع المحافظات عن رفع روابط تحميل نتائج السادس الابتدائي 2019 العراق الدور الأول في المحافظات العراقية المختلفة، والتي بتم رفع نتيجة السادس الابتدائي عبر موقع ناجح للنتائج، والذي منه يتم الضغط على المحافظة، ثم تحميل ملف بصيغة (pdf) ومنه يتم الدخول على المدرسة ثم اسم الطالب، كما ظهرت كذلك نتائج التعليم المسرع بالدراسات المختلفة.

حيث أدى الامتحانات للشهادة الابتدائية عام ومسرع للدراسات المختلفة ( العربية- التركمانية- الإنكليزية- الكردية) في موعد واحد على مستوى المحافظات العراقية،ونضع لكم روابط المحافظات التي ظهرت بها النتائج يتم تحميلها على برنامج “درايف” عبر موقع ناجح لاستخراج نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2019 الدور الأول.

نتائج السادس ابتدائي 2019

وزارة التربية العراقية وضعت رابط إلكتروني للوزارة يتم من خلاله متابعة أخبار التعليم ومواعيد الامتحانات الوزارية لكافة المراحل التعليمية، كما وضعت رابط رسمي عبر “الفيسبوك” للوزارة يتم منه نشر كافة التفاصيل والأخبار عن التعليم بالعراق ووزير التربية العراقي “محمد إقبال الصيدلي”، ونضع لكم تلك الروابط للدخول بها ومعرفة النتائج:

استخراج نتيجة السادس الابتدائي بالعراق 2019

هناك مواقع غير رسمية وضع بها روابط استخراج نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2018 وذلك عبر ملف يتم تحميل يشتمل على:

اسم المحافظة

اسماء المدارس بها

الرقم الامتحاني للطالب

واسم الطالب كاملا

تلك المواقع غير رسمية لكنها ومنذ سنوات تقوم برفع نتيجة السادس الابتدائي بالعراق 2018 وكافة النتائج بجميع المحافظات العراقية ويتم الدخول لها من الكتابة في موقع البحث الأسماء الأتية :

موقع ناجح للنتائج

موقع النجاح

موقع السومرية نيوز

شبكة أخبار الناصرية

فيديو نتائج السادس الابتدائي بالعراق

المحافظات التي ظهرت بها نتائج السادس الابتدائي بالعراق

ننتظر رفع نتائج السادس الابتدائي والتعليم المسرع 2019 في المحافظات التالية حتى الآن:

محافظة الرصافة 1

الرصافة 2

الرصافة 3

محافظة الكرخ 1

محافظة الكرخ 2

محافظة النجف الأشراف

محافظة المثنى

محافظة ديالي

محافظة ميسان

محافظة بابل

محافظة كركوك

محافظة كربلاء

محافظة ذي قار

محافظة واسط

محافظة البصرة

وسوف نقوم بإضافة المحافظات التي ترفع نتائجها عبر موقع ناجح لنتائج 2019 بالعراق، وعن طريقة استخراج النتائج بعد الدخول على موقع من المواقع الغير رسمية تجدون الصورة التالية: