تراند اليوم : نتائج السادس ابتدائي 2019 ذي قار شبكة اخبار الناصرية ..pdf نتائج السادس الابتدائي 2019 ذي قار pdf .. نتائج السادس الابتدائي محافظة ذي قار

نتائج السادس الابتدائي 2019 ذي قار الدور الاول، فقد اعلنت وزارة التربية والتعليم بالعراق عن نتائج السادس الابتدائي 2019 لطلاب الدور الأول في محافظة ذي قار خلال فترة زمنية لا تتجاوز الاسبوع من رفعها عبر المواقع الالكترونية حيث الالاف من طلابنا الاعزاء مستعدين للاستعلام عن نتيجة الدور الاول خلال الايام المقبلة في جميع المحافظات العراقية بعد انتهاء رفع النتائج خلال الفترة الماضية وسيتم الحصول علي نتائج الطلاب فور الانتهاء من اعمال التصحيح التي تستمر حتي ذاك الوقت ان شاء الله، وسوف نقوم بنشر المواقع الرسمية والموقع المعروف بالنتائج هو موقع السومرية نيوز نتائج السادس الابتدائي 2019 الدور الاول ذي قار.

نتائج السادس الابتدائي 2019 ذي قار

ننتظر معا خلال الفترة الحالية نتائج السادس الابتدائي 2019 حيث تنطلق غدا امتحانات السادس الاعدادي للدور الاول ولذلك تحاول وزارة التربية العراقية في نشر نتائج امتحانات طلاب الابتدائي خلال ايام .

كما وقد شاركت حوالي 450 الف طالب وطالبة في اختبار الصف السادس الابتدائي باكثر من الفي لجنة بمختلف مراكز التربية بالمحافظات العراقية واشرفت وزارة التربية العراقية لسير الامتحانات في امان وهدوء دون التاثير علي مستوي الطلاب اثناء الاجابة علي تلك الاختبارات المقررة ولم تتلقي الوزارة شكاوي حول صعوبات المواد التي جاءت في مستوي الطالب البسيط

نتائج الدور الاول 2019 السادس الابتدائي ذي قار

يترقب الطلاب خلال الايام القادمة القليلة نتائج الدور الاول للصف السادس الابتدائي 2019 وذلك من خلال البوابة التعليمية الاولي بالعراق موقع ناجح حيث انه سيقوم برفع كافة نتائج السادس الابتدائي بعموم المحافظات من البصرة .. الرصافة .. كربلاء .. كركوك .. واسط .. بابل .. صلاح الدين .. السليمانية .. النجف .. الكرخ الاولي .. الكرخ الثاني .. المثني .. ميسان .. ذي قار .. ديالي .. الثالثة

موقع وزارة التربية العراقية نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2019

نقدم لكم روابط الاستعلام عن النتائج السادس الابتدائي 2019 للدور الاول من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية والذي سنضعه لكم اسفل الخبر والتي تنتهي من رفعها بالمحافظات اول باول حيث يترقب الشارع العراقي نتائج الطلاب بفارغ الصبر وعلي احر من الجمر للاطلاع باسرع وقت لاكمال فرحتهم بالعيد والنجاح السعيد ونتابعها لكم لحظة بلحظة من خلال موقعنا الالكتروني مجلتي للتعرف علي اجدد الاخبار الصادرة رسميا من وزارة التربية والتعليمنرصد لكم متابعة حية ودقيقة حول نتائج الامتحانات من خلال موقع مجلتي حيث اوشكت وزارة التريبة العراقية علي رفع نتائج السادس الابتدائي 2019 والتي ستكون خلال ايام ويمكنكم الحصول على النتائج من خلال الضغط هنا للدخول المباشر للموقع .

النتائج( من هنا)