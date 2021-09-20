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تراند اليوم : ارطغرل 113 :: موقع النور ارطغرل الحلقة 113 قيامة أرطغرل الجزء الرابع الحلقة 113 :: مشاهدة قيامة ارطغرل الموسم الرابع الحلقة 113

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متابعات/الخليج 365/ مسلسل قيامة الحلقة 113 الحلقة الجديدة مع الترجمة مشاهدة المسلسل التركي قيامة أرطغرل الحلقة 113 الموسم الرابع الحلقة 113 مترجم اون لاين يوتيوب الحلقة 113 الجزء الرابع 4 مترجمة .وفي أحداث مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 113 تواصل ماريا محاولات الخلاص وقتل أريس إنتقاماً لأخيها الذي قتل على يده، ويقتل سعد الدين كوبيك أصليهان زوجة تورغت ويرسل جثتها لمعقل قبيلة القاي.

تدور احداث الحلقة الرابعة 113 من مسلسل قيامة أرطغرل في مزيد من التشويق حيث انا قصة مسلسل قيامة أرطغرل 4 هو مسلسل تركي يعود الجزء الرابع من المسلسل الاكثرة شهرة التاريخي التركي في مزيد من الاثارة والتشويق وهو مسلسل تاريجي تركي يعود احداثه في القرن 13 ميلادي ويرض سرة الغازي ارطفوال بن سليمان حيث تعود الحداثه فمن الوقائع الدرامية غير التاريخة ومن وحي الخيال .

ابطال مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الرابع المترجم

إنجين ألتان , إسراء بليجيتش , سردار جوكهان ,عثمان سويكوت , جنكيز جوشكون , نور الدين سونماز ,باريش باغجى , سيردار دينيس ,

مواعيد وقنوات عرض مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الرابع

يعرض مسلسل قيامة أرطغرل كل اربعاء في تمام الساعة 10 مساء علي قناة TRT1 بتوقيت ويتم عرضها في الموقع مباشرة بعد عرضها علي التلفزيون

تردد قناة عرض مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الرابع

تردد قناة TRT1 11470

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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