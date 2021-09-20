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تراند اليوم : محطة وقود روسية تجعل رجلا أمريكيا مليونيرا

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فاز شخص مجهول الهوية بجائزة وقيمتها 521 مليون دولار في مسابقة "Mega Millions" الأمريكية، بحسب قناة "فوكس نيوز".

القناة التلفزيونية التي ذكرت بأن الفائز المجهول قام بشراء التذكرة من محطة "لوك أويل" الواقعة في إحدى ضواحي ريفرديل بمقاطعة موريس،مستندة في ذلك على الموقع الرسمي للمسابقة الذي نشر أين تمت عملية بيع هذه البطاقة.

 

وأكدت القناة بأن حامل البطاقة الذي استطاع التنبؤ وتخمين جميع الأرقام الفائزة لا يزال مجهول الهوية.

يذكر بأن شركة "لوك أويل" النفطية الروسية دخلت الأسواق الأمريكية منذ العام 2000، وتمتلك عددا من محطات الوقود في بعض الولايات الأمريكية.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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