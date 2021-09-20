تراند اليوم : منشور يشعل النار بين أحلام وإليسا.. والرد تغريدة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر نشرته إحدى الصفحات الساخرة، مفاده أن الفنانة اللبنانية #إليسا قد ألغت متابعتها لحساب صديقتها الفنانة أحلام على موقع التواصل #إنستغرام.

وسرعان ما بدأت التعليقات لتشير إلى وجود خلافات بين الفنانتين، وأن العلاقة انتهت بينهما، وأن النار قد اشتعلت.

لكن الفنانة إليسا هبت مسرعة إلى حسابها في #تويتر ونشرت تغريدة باللغة الإنجليزية قالت فيها: "لم ألغِ متابعة أحلام، وقد حصل ذلك بالخطأ، وقمت بمتابعتها مرة أخرى، نحن في علاقة جيدة جدا، اذهبوا وأوجدوا شيئا آخر لتكتبوا عنه".

يذكر أن الفنانة إليسا والفنانة أحلام من أعضاء لجنة التحكيم في برنامج المواهب"the voice"، إلى جانب الفنان عاصي الحلاني والفنان محمد حماقي، والذي يعرض على شاشة mbc.