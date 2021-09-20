تراند اليوم : بنك سوري للجينات من شأنه إنقاذ البشرية

دمشق- الخليج 365

تحتضن قرية تربل اللبنانية أحد أهم المواقع التي من شأنها إنقاذ البشرية في حال حصول أزمة غذاء في المستقبل، وهو بنك للجينات يتضمن بذور مختلف النباتات الصالحة للزراعة.

وكان موقع تخزين الجينات، التابع للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) موجودا في تل حدية بريف حلب في سوريا، قبل أن تطاله الحرب السورية.

وقررت "إيكاردا" في عام 2012 نقل بنك الجينات إلى لبنان، فيما استمرت منشآت البنك في حلب بالعمل جزئيا. وفي عام 2015 سحبت بذور ما يسمى بـ "قبو يوم القيامة" العالمي في جزر سفالبارد النرويجية للتعويض عن خسائر بنك الجينات في حلب.

وفي حديث لوكالة "رابتلي"، قال العالم السوري علي شحادة العامل في المركز الدولي للبحوث الزراعية، إنه "من المهم بالنسبة لأي بنك للجينات الحفاظ على الموارد للبشرية وللأجيال القادمة، لأننا نحافظ على موارد ثمينة جدا.. إنها تراث عالمي".

وأكد أنه "لا شك في أن "إكاردا" سيكون لها دور كبير في إعادة إعمار القطاع الزراعي السوري، حتى من خلال توفير البذور للبرامج الدولية، أو تقديم الوسائل الفنية أو الخبرة الضرورية لإنعاش القطاعات الزراعية في سوريا".