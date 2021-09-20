تراند اليوم : بالفيديو... فضل شاكر يطرح أغنية جديدة ويغرد لجمهوره: نلتقي قريبا

طرح المطرب اللبناني، فضل شاكر، أغنية جديدة، تحمل اسم "ليه الجرح"، والتي قدمها ضمن اللقاء الذي أجرته قناة "الجديد" اللبنانية معه مؤخرا، وأذيع الخميس 29 مارس/آذار.

وتوجه شاكر بالشكر، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، للشعب اللبناني، وكذلك رئيس وزراء لبنان، سعد الحريري، على موقفه الداعم له.

وغرّد: "أتوجه بالشكر إلى الشعب اللبناني الحبيب بكافة أطيافه وإلى الجمهور العربي العزيز، وإلى كل من استمع لحكايتي على مدى ثلاثة أيام. أشكر كل المؤمنين ببراءتي وأشكر الرئيس سعد الحريري على موقفه. نلتقي قريبا باذن الله".

وكان سعد الحريري نصح فضل شاكر بتسليم نفسه للقضاء، وأكد لقناة "الجديد"، أنه يضمن محاكمة عادلة له إذا سلّم نفسه للعدالة.

وكانت قناة "الجديد"، أذاعت برومو للفيلم الوثائقي "حكاية طويلة"، والذي يظهر فضل شاكر فيه حليق الذقن، ويغني للمطربة اللبنانية فيروز.

وأعلن فضل شاكر اعتزاله الفن بشكل نهائي في عام 2012، وانضم إلى جماعة الشيخ أحمد الأسير.