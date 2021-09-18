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تراند اليوم : نتائج مفاضلة الجامعة السورية الخاصة 2021

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نتائج مفاضلة الجامعة السورية الخاصة 2021 ،أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي السورية رسميا عن فتح باب استقبال طلبات الطلاب في مفاضلة الجامعات وذلك بداية من يوم 29 من شهر أغسطس وتستمر حتى يوم 16 من شهر اكتوبر، على ان يتم الاعلان عن نتائج المفاضلة للتعرف على نتائج الطلاب المتقدمين في يوم 19 من الشهر نفسه، حيث من المقرر ان يتم منح الطالب الذي تم قبوله وقت ليتم تثبيت التسجيل والتي من المقرر ان تستمر حتى يوم التاسع عشر من شهر اكتوبر، وقد تم تحديد رسوم التقديم على المفاضلة والتي تصل الى عشرة الاف ليرة سورية.

إعلان مفاضلات الجامعات الخاصة في سوريا 2021/2022 والحد الأدنى للقبول Syrian Private University مفاضلة الجامعة السورية

إعلان مفاضلات الجامعات الخاصة في سوريا 2021/2022 والحد الأدنى للقبول Syrian Private University مفاضلة الجامعة السورية

 

إعلان مفاضلات الجامعات الخاصة في سوريا 2021/2022 والحد الأدنى للقبول Syrian Private University مفاضلة الجامعة السورية

 

الحد الأدنى للقبول الجامعات السورية الخاصة 2021/2022

تم تحديد الحد الادنى الخاص بالقبول في الجامعات السورية المختلفة بمختلف التخصصات، والتي جاءت على النحو التالي.

  • الحد الادنى للقبول في كلية ادارة المشافي في سوريا الخاصة هذا العام يصل الى 61%.
  • تم تحديد 56% كحد أدنى للقبول في تخصص ادارة الأعمال في الجامعات الخاصة في سوريا.
  • الحد الادنى للقبول في كلية الطب البشري في الجامعات الخاصة في سوريا يصل الى 83%.
  • القبول في كليتي الصيدلة وكذلك كلية الاسنان في سوريا هذا العام الجامعات الخاصة يبدأ من 78%.
  • الحد الأدنى للقبول في كلية العلوم الصحية يبدأ من 68%.

رسوم الساعات المعتمدة الجامعات السورية الخاصة 2021/2022

إعلان مفاضلات الجامعات الخاصة في سوريا 2021/2022 والحد الأدنى للقبول Syrian Private University مفاضلة الجامعة السورية

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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