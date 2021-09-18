تراند اليوم : العاب فرايف friv رائعة ( العاب بنات تقوي النظر ) العاب طبخ فرايف friv جديدة

نقدم لكم اطفالنا الصغار نصيحة جديدة ضمن العاب فرايف friv بنات الجميلة التي تعد جزءاً أصيلاً من العاب بنات فرايف friv وفي البداية"لا تجلسي قريبة جدا من التلفزيون" كلمات لطالما سمعنها كثيرا بل اعتادت أذننا أن تسمع تلك العبارات القوية التى طالما شتت انتباهنا عما كنا نتابعه فى التلفاز من مسلسلات كرتونية أو مسابقات أو غيرها من البرامج لكن لم تصل الينا إلا فى وقت متأخر بعدما انغمسنا فى التفكير فى ذلك الفيديو الكرتونى الجميل الذى أخذ منا كل التركيز والتفكير ويمكننا القول ان يكون للوالدين اكتشاف الكثير من المعلومات الحديثة البحثية التي تعضد هذا الامر. بدلا من ذلك، اكتشف العلماء والباحثين أن الرؤية ومعدل تحسين النظر قد تتحسن فى النهاية بعد الأخذ بالاسباب العملية من خلال ترك ذات الواقع القديم .

في دراسة واحدة طبية أجريت ، كان هناك عدة أطفال يعانون من الكسل فى عيونهم احدهماأو كلاهما لمدة 10 أسابيع من اللعب مع قدرة أكبر على التمييز بين ظلال مختلفة من اللون الرمادي. وكانت هناك محاولات أخرى لبعض المشاركين للعب العاب بنات فقط باستخدام بها العين "كسوله" أو العين المصابة بالكسل عن غيرها فقط تحجب لعين السليمة فى مجال طب العيون وتعمل العين المصابة بالكسل ونستخدمها فى التمييز أحيانا وتعريضها للضوء أحيانا دون العين الأخرى لتنشيط الشرايين وتدفق الدم وتنشيط حاسة الرؤية . كان هؤلاء اللاعبين كبيرة،

حيثث وجد الأطباء أن تعرض العين المصابة بالكسل لفترة زمنية معيتة وبمقدار معين من الضوء وكذلك على بعد معين من السمافة بين الضوء وبين العين المصابة وذلك على فترات دورية معينة وجدوا أن ذلك قد يفيد العين الكسولة جدا ويصحح بعض البصر أو مشكلات النظر ظ,

اكتشف الأطباء ذلك ووجدا أن التلفاز لا يساعد على الحفاظ على لون معين أو الوان معينة دائما إنما حركة الصروالفيديو فى التلفاز دائما مستمرة الحرمة غير العاب بنات فى الكمبيوتر أو العاب بنات على الانترنت .

فالعاب بنات تلبيس تتميز عن العاب فيديو أو متابعة العاب كرتونية مسجلة على التلفاز أو حلقات كرتونية خصوصا أن الوالدين دائمافى العاب بنات ينتبهون قبل بداية لعب تلك الألعاب الى ضرورة الجلوس على مسافة معينة قبل بدء اللعبة للوصول الى الحفاظ المطلوب على النظر وتصحيح ما قد يصيبها من عيوب أو ضعف فى النظر .

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