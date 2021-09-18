تراند اليوم : بتول بيرق .. جميلة الانتخابات الألمانية

برلين / وكالات / مشرق نيوز

تحظى شابة ألمانية جميلة باهتمام خاص على وسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما أنها تستعد للمشاركة في الانتخابات المحلية في برلين.

وأعلنت بتول بيرق ترشحها للانتخابات التي تأتي وسط تزايد التجاذبات بشأن قرار الحكومة قبل عام بفتح حدود ألمانيا أمام اللاجئين.

وولدت بتول عام 1991 بمدينة برلين لوالدين من أصول تركية، وهي متزوجة وطالبة في درجة الماجستير بجامعة برلين للتكنولوجيا.

وجاءت في رسالة قصيرة نشرتها بيرق على صفحتها على فيسبوك "كلنا لدينا معتقدات. في السياسة، يجب تمثيلها والدفاع عنها".

وشاركت بتول، التي تتحدث 4 لغات (الألمانية والتركية والإنجليزية والفرنسية)، في مؤتمر الإسلام للشباب بمدينة برلين عام 2014.