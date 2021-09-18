تراند اليوم : الواتس أب.. يجبر امرأة سودانية باللجوء للشرطة بعد تهديد زوجها!!

السودان / الخليج 365:

لجأت سيدة سودانية الى الأجهزة الأمنية بالعاصمة السودانية الخرطوم بعد تعرضها للتهديد بالقتل من قبل زوجها لاستخدامها تطبيق واتس أب.

صحيفة "المجهر السودانية" الاحد 14 أب- أغسطس، ذكرت أن الزوج حذر زوجته في وقت سابق عدة مرات من الانخراط في تشغيل تطبيق "واتس آب" واستغراق وقت طويل في التحدث مع أصدقائها، بالتالي ترك أعمالها المنزلية.

وأضاف نفس المصدر، أن هذه السيدة غالبا ما تتناسى تحذيرات زوجها بخصوص "الواتس اب"، وبسبب خوفها من اقدام زوجها على تنفيذ تهديده، قررت ابلاغ الشرطة لردعه، وبمجرد تقديم شكوى ضد زوجها قامت شرطة منطقة "مايو" بالخرطوم بتحرير محضر رسمي تمهيدا للتحقيق مع الزوج.

وبحسب صحف سودانية، تسبب الواتس اب في جريمة قتل ذهب ضحيتها طالب جامعي، كانت تربطه بزميلته في الدراسة علاقة عاطفية، قامت بارسال صورها له عبر "الواتس اب".

لكن الفتاة تفاجأت بأن أصدقاء شقيقها أخبروه بأن شقيقته قامت بإرسال صورها لهذا الطالب الذي تربطها به علاقة عبر الواتس أب، وهو الشيء الذي أثار حفيظة شقيقها، وقرر في لحظتها الانتقام من هذا الطالب الذي تربطه علاقة بشقيقته وأثناء خروج الطالب تفاجأ بشقيق الفتاة يقوم بطعنه بسكين، فسقط في لحظتها قتيلاً.

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