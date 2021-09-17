تراند اليوم : لماذا بكت نانسي عجرم في برنامج ذا فويس كيدز؟

لم تتمالك الفنانة نانسي عجرم دموعها في حلقة المواجهة الأخيرة ببرنامج #ذا_فويس_كيدز" الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر"، وذلك في حلقة السبت.

دموع نانسي لم تأتِ بسبب نتيجة الحلقة كما هو المعتاد في البرنامج الذي شهد حالات بكاء ودموع للفرحة تارة وللحزن تارة أخرى، ولكن جاءت بسبب تأثرها بأداء أحد المشتركين.

الطفل يائيل القاسم

وذلك حينما قدم الطفل يائيل القاسم أغنية "خلصت الحكاية" للمطرب آدم، وبرع في تقديمها بشكل جعل الجميع يتفاعل معه وهو على المسرح.

إلا أن نانسي لم تتمالك دموعها ولم تجد الكلمات التي تصف بها أداء يائيل القاسم، الذي أكدت أنه تميز بشكل لافت للنظر ووصل بإحساسه إلى الجميع.

لم تكن #نانسي_عجرم هي الوحيدة التي تفاعلت مع أداء يائيل حيث شاركها الأمر نفسه #كاظم_الساهر وتامر حسني، إذ أكد كاظم أن يائيل تميز في حلقة السبت وكان في كامل تركيزه.

نانسي عجرم مع فريقها

وعلى الرغم من الأداء المميز الذي قدمه يائيل والذي تسبب في بكاء نانسي، إلا أن ذلك لم يشفع له في النهاية من أجل الفوز والصعود إلى العرض المباشر، بعدما اختارت نانسي كلا من جورج عاصي ولجي المسرحي، فيما اختار كاظم الساهر ماريا قحطان وحمزة لبيض، واختار تامر حسني أشرقت أحمد ونور وسام.