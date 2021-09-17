تراند اليوم : 4 أغذية احداها نتناوله يوميا يهدد شعرك بالشيب المبكر

الخليج 365

لا يرتبط ظهور الشيب بكبار السن فقط، فيمكن أن تعاني منه أيضاً الفتيات صغار السنّ نتيجة بعض العادات السيئة خلال الحياة اليومية.

فقد حذرت مجلة "فرويندين" الألمانية من أن بعض الأغذية تهدد الشعر بالشيب المبكر، وهي:

1- السكر

أوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن الأغذية المحتوية على الكثير من السكر الصناعي تثبط وظيفة فيتامين E المهم لنمو الشعر. كما أن السكر يحول دون امتصاص البروتينات، التي تشكل الأساس للشعر والأظافر والأسنان.

2- الغلوتامات

تندرج الجلوتامات ضمن مُكسبات الطعم، وهي توجد في الأطعمة الجاهزة، مثل معلبات الخضروات والمجمدات. وتؤثر الغلوتامات بالسلب على عملية الأيض، التي تتمتع بأهمية كبيرة لصحة الجسم بصفة عامة، وصحة الشعر بصفة خاصة.

3- البروتين الحيواني

يعزز الإفراط في تناول البروتينات الحيوانية الموجودة في الأسماك واللحوم في فرص حدوث الشيب المبكر لأن الجهاز الهضمي لا يمكنه هضم بروتينات معينة ويقوم بتحويلها مباشرة إلى حمض اليوريك "الحمض البولي". ويتسبب الإنتاج المفرط لحمض اليوريك في الشيب المبكر للشعر.

4- مُكسبات اللون ومواد التحلية

تتسبب الأطعمة المحتوية على مُكسبات اللون ومواد التحلية الصناعية في فقدان الشعر للونه الطبيعي على نحو مبكر.