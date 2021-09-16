تراند اليوم : الوليد بن طلال ينوي التبرع بـ32 مليار دولار للأعمال الخيرية

الرياض / مشرق نيوز

تعهد الامير السعودي الوليد بن طلال الاربعاء بالتبرع بكامل ثروته التي تبلغ 32 مليار دولار لتمويل مشاريع اجتماعية وانسانية بعد وفاته.

واكد الامير في بيان ان "هذا التعهد بالتبرع ب 32 مليار دولار سيساعد في ارساء جسور للتفاهم الثقافي ولتطور المجموعات وزيادة استقلالية المرأة والاهتمام بالشباب وتقديم الاغاثة لدى وقوع كوارث طبيعية، واقامة عالم اكثر تسامحا".

وقال الملياردير السعودي، إن التبرع بمبلغ 32 مليار دولار من ثروته للأعمال الخيرية سيشمل أصولا داخل السعودية وخارجها.

وأضاف الأمير الوليد أن جزءا من تلك التبرعات سيشمل حصة شخصية في شركة المملكة القابضة وهي الذراع الاستثمارية التي يملك فيها حصة أغلبية، لكنه أكد أنه لا ينوي بيع أي من تلك الأسهم ولن يكون هناك أي تأثير على سعر سهم الشركة جراء تلك الخطة.

وأشار الأمير إلى أنه لا يوجد إطار زمني لتنفيذ خطة التبرع بهذا المبلغ للأعمال الخيرية لكنه أكد أنه لن يؤثر على استراتيجيته الاستثمارية.

وبحلول الساعة 1101 بتوقيت جرينتش تراجع سهم المملكة القابضة 0.73 بالمئة.

ولم يذكر الوليد في بيان أولي التأثير الذي قد يحدثه ذلك على ممتلكاته إن وجد.