تراند اليوم : داعش تهدد ناصر القصبي بسبب مسلسل ( سيلفي

سلط الفنان الكوميدي ناصر القصبي في حلقته اليوم في مسلسل ( سيلفي) ، الضوء على موضوع تنظيم داعش وتماديه في سلوكياته ، حيث أطلق اسم (بيضة الشيطان) على عنوان الحلقة.

وقبل أن تنتهي الحلقة شهد حساب ناصر القصبي على تويتر سيلاً من التهديد والشتائم على انتقاد تنظيم (داعش) في حلقة اليوم.

أحد الحسابات على (تويتر ويدعى (جليبيب الجزراوي) وجه رسالة للفنان ناصر القصبي أثناء عرض الحلقة، كاتباً (أقسم بالله لتندم يا زنديق ولن يرتاح بال للمجاهدين في الجزيرة حتى يفصلوا رأسك عن جسدك والأيام بيننا).

كما غرد نفس الحساب الذي هدد ناصر القصبي عبر هاشتاق أطلقه بعنوان مطلوب رأس ناصر القصبي للمجاهدين، حيث كتب تحته تكفون يا مجاهدي الجزيرة نريد رأس هذا الخبيث، جزوا الرؤوس لنصرة الدين.

ويتضح من خلال هذا التهديد مدى تأثير الحلقة التي انتقد فيها القصبي تنظيم (داعش) الإرهابي.

أما الفنان ناصر القصبي فغرد عبر حسابه (حسابي الآن يطفح بالشتامين والمهددين واللاعنين بكل فنون اللعن والتهديد والشتم، فأقول لهم قليلا من الهدوء ورمضان كريم وترى حنا بأول يوم)، حسب موقع دنيا الوطن.

الحلقة دارت أحداثها حول ذهاب ابن القصبي للجهاد في مناطق النزاع، ليلحق به محاولاً أن يعيده قبل أن يتورط مع مجموعة من تنظيم (داعش)، وليكتشف القصبي بتواجد عدد من السعوديين هناك، حيث علق بوصف (كني في شارع التحلية)

أحداث الحلقة كشفت عن عدد من تصرفات الدواعش وتغيير أسماء أعضاء التنظيم لكنى ، كما كشف عن انضمام عدد من المحكوم عليهم وأصحاب السوابق للتنظيم هروبا من محكومياتهم.

ولاقت الحلقة تفاعلاً كبيراً في مضمونها والذي حرص على انتقاد التصرفات الداعشية المسيئة للإسلام والمسلمين فيما انتقد عدد من مغردي تويتر مشهد الزواج ، لما تضمنه من بعض اللقطات الخادشة لعدد من مشاهديه.

مسلسل (سيلفي) من بطولة الفنان ناصر القصبي وعدد من نجوم الكوميديا السعودية، ومن تأليف الكاتب السعودي المميز خلف الحربي.