تراند اليوم : تأجيل الأمومة وفوائد غير مسبوقة

وفقا لنتائج دراسة جديدة، تأجيل الإنجاب يمد في عمر النساء.

أظهرت نتائج دراسة جديدة أن هناك صلة بين عمر الأم عند انجاب أخر طفل واحتمال البقاء على قيد الحياة إلى سن الشيخوخة على نحو غير عادي.

كما وجدت الدراسة التي شملت 462 امرأة وجود علاقة وثيقة بين النساء اللاتي اخترن الانجاب متأخرا، فقد لاحظا أن النساء اللاتي انجبن أخر أبنائهن بعد سن 33 سنة كن أطول عمرا من النساء اللاتي توقفن عن الانجاب بعد سن 29 عاما.

ومع ذلك، لوحظ ايضا أن وجود عدد أكبر من الأطفال (ثلاثة أو أكثر) خفف من الارتباط بين زيادة عمر الأم والبقاء على قيد الحياة في وقت لاحق.

لم يتم تقييم معدلات وفيات النساء اللاتي لم يكن لديهم أطفال.

وفقا للمؤلفين، هناك العديد من الدراسات السابقة التي وثقت نفس العلاقة بين سن الأم عند الولادة ومعدلات البقاء على الحياة الاستثنائية وهذا دليل على أن وجود لياقة إنجابية مستدامة، مع التقدم في السن كقوة انتقائية للمتغيرات الجينية التي تؤدي إلى حياة أطول.

"على الرغم من هذه العلاقة الموثقة جديرة بالذكر، الامر أكثر أهمية هو أن هذه النتائج تدعم الحاجة إلى إجراء دراسات إضافية تحدد مختلف التأثيرات الوراثية على اللياقة البدنية الإنجابية، وهذه يمكن أن تؤثر أيضا على معدل الشيخوخة وقابلية المرأة للاصابة بالامراض المرتبطة بالعمر"، وفقا لمارجيري غاس، المديرة التنفيذية، للجمعية الامريكية الشمالية النسائية.