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تراند اليوم : مصرية حامل بـ 27 جنينا

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القاهرة / مشرق نيوز

 في واقعة نادرة، دخلت سيدة مصرية تدعى إحسان عبد الحليم (40 سنة) مستشفى سوزان مبارك في مدينة المنيا جنوب مصر لإجراء فحوصات طبية، فتبين أنها حامل بـ27 جنيناً.

وأظهرت نتيجة التحاليل والإشعاعات الطبية من أن السيدة لديها حمل عنقودي داخل رحمها مكون من 27 جنينا، مما دفع الأطباء إلى إجراء عملية تفريغ لهذا الحمل حفاظا على حياتها.

وقال مدير المستشفى إن حال المريضة استدعت حجزها، حيث إن لديها حملا حويصليا عنقوديا ( يشبه عناقيد العنب) وهو تورم سرطاني بالرحم، يستلزم استئصال الرحم حفاظا على حياتها.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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