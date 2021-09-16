تراند اليوم : بدون أدوية ١٠ وصفات عالج بها نفسك من البلغم

مجتمع مسك : البلغم غالبا ما يترافق مع نزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي العلوي , في حين انه لا يمثل مشكلة صحية خطيرة ، إلا انه اذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب يمكن أن يسد و يهيج الشعب الهوائية ، وهذا بدوره يسبب عدوى الجهاز التنفسي العلوي

من اعراض وجود البلغم الاصابة بالسعال المستمر ، وسيلان الأنف ، وصعوبة التنفس ، والشعور بالضعف ، وفي بعض الحالات يمكن الاصابة بالحمى . البلغم يميل إلى التسبب في زحام الصدر والحلق وعادة ما يتم طرده من خلال السعال .

يحتوي البلغم على البكتيريا والفيروسات أو الخلايا الالتهابية التي تسبب العدوى بالإضافة إلى الالتهابات مثل نزلات البرد والانفلونزا والتهاب الشعب الهوائية، ويمكن أن يكون سبب البلغم رد فعل تحسسي للمهيجات مثل الربو وحمى القش ، والإفراط في التدخين . يوجد العديد من العلاجات المنزلية الطبيعية التي تعمل بسرعة على التخلص من البلغم ودون التسبب في أي آثار جانبية .

وفيما يلي أهم ١٠ وصفات تمكنك من علاج البلغم

1. البخار :

استنشاق البخار هو أفضل وأبسط طريقة للتخلص من البلغم , حيث ان استنشاق البخار في الممرات الأنفية يساعد في الحفاظ على البلغم في شكل اكثر سيولة ولذلك فمن السهل طردة خارج الجسم .

الطريقة :

الاستحمام بالبخار مرتين يوميا , والبقاء في الحمام مغلق لمدة 10 دقائق للمساعدة في تخفيف المخاط . والحرص على ترطيب الجسمك بعد ذلك ، لان الماء الدافئ يجعل بشرتك تفقد الزيوت الأساسية و الرطوبة .

بدلا من ذلك، صب الماء المغلي الساخن في وعاء كبير , ووضع منشفة فوق الرأس واستنشاق البخار لمدة خمس إلى 10 دقائق , هذا سوف يساعد على تخفيف إفرازات الرئتين . و يمكن استخدام هذا العلاج البسيط عدة مرات في اليوم .

2. المياه المالحة :

الغرغرة بالماء الدافئ والملح هي طريقة أخرى سهلة لعلاج البلغم , حيث ان الماء الدافئ يلطف الحلق ، ويساعد الملح على تدمير البكتيريا التي يمكن أن تسبب العدوى وبالتالي تقلل من إنتاج البلغم .

الطريقة :

خلط ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ , و الغرغرة بهذا الحل , يكرر هذا العلاج عدة مرات في اليوم .

3. عصير الليمون :

الليمون هو عنصر رائع لتخفيف المخاط والبلغم . بالاضافة الى ذلك ، له خواص مضادة للجراثيم ويحتوي على نسبه عالية من فيتامين C الذي يحسن مقاومة الجسم للعدوى .

الطريقة :

إضافة ملعقتين من عصير الليمون وملعقة واحدة من العسل لكوب من الماء الساخن . شربه على الأقل ثلاث مرات في اليوم لتهدئة الحلق وتقليل إنتاج البلغم .

خيار بسيط آخر هو قطع شريحة من الليمون ورش عليها قليلا من الملح والفلفل ومن ثم امتصاص شريحة الليمون , مما يساعد على إجبار طرد البلغم من الحلق , القيام بذلك مرتين أو ثلاث مرات في اليوم .

4. الزنجبيل :

الزنجبيل هو مزيل طبيعي للإحتقان ويستخدم لمحاربة تهيج الحلق والتهابات الجهاز التنفسي . أيضا ، الخصائص المضادة للفيروسات و المضادة للجراثيم الموجودة في الزنجبيل تخفف البلغم الموجود في الحلق والصدر للمساعدة على التنفس بشكل أسهل .

الطريقة :

إضافة ملعقة واحدة من شرائح الزنجبيل الطازج إلى كوب واحد من الماء المغلي , يترك لبضع دقائق ثم القيام بإضافة ملعقتين من العسل , وشرب هذا الشاي المهدئ عدة مرات على مدار اليوم .

بدلا من ذلك ، مضغ شرائح الزنجبيل الخام عدة مرات في اليوم ، وإضافة الزنجبيل إلى الطعام اثناء الطبخ .

5. الكركم :

الكركم له خصائص مطهرة قوية تساعد في التخلص من البلغم عن طريق قتل البكتيريا التي تسبب إنتاج المخاط الزائد . أيضا ، الكركم يساعد على تقوية جهاز المناعة .

الطريقة :

إضافة ملعقة صغيرة من الكركم إلى كوب من الحليب الساخن , شربه مرة في الصباح ومرة أخرى قبل الذهاب إلى الفراش .

ابتلاع نصف ملعقة صغيرة من الكركم مع كوب من الماء مرتين أو ثلاث مرات في اليوم

إضافة ملعقة كبيرة من الكركم وقليل من الملح على كوب من الماء الساخن , واستخدامه للغرغرة عدة مرات في اليوم .

6. شوربة الدجاج :

حساء الدجاج الدافئ يساعد أيضا في علاج البلغم , حيث ان حساء الدجاج الساخن يساعد على ترطيب الشعب الهوائية وتخفيف اتساق البلغم , مما يساعد على تهدئة الحلق والحث على الاسترخاء .

تناول بعض حساء الدجاج على الأقل مرتين أو ثلاث مرات في اليوم لطرد البلغم من الحلق . لزيادة الفوائد ، إضافة الزنجبيل والثوم إلى الحساء.

7. الشطة :

الشطة تساعد على طرد المخاط الذي يتراكم في الممرات الأنفية والحنجرة , كما انها تساعد على تقليل ألم الصدر وتعمل كبلسم للحلق .

الطريقة :

مزج المكونات التالية : ملعقة صغيرة من كلا من الشطة والزنجبيل الطازج المبشور، وملعقة من كلا من العسل وخل التفاح ، وملعقتين من الماء .

شرب هذا الخليط مرتين أو ثلاث مرات يوميا للمساعدة في الحد من إنتاج البلغم .

ملاحظة : يمكن اضافة الفلفل حريف الى الطعام اثناء الطهي .

8. العسل :

العسل له خصائص مضاد للفيروسات و مضاد للجراثيم و مضادة للفطريات التي تساعد على التخلص من تهيج الحلق وإزالة البلغم . بالاضافة الى ذلك ، العسل له خصائص مطهرة تساعد على تقوية جهاز المناعة لمحاربة العدوى بشكل أسرع .

الطريقة :

إضافة قليل من مسحوق الفلفل الأبيض أو الأسود إلى ملعقة واحدة من العسل , حيث ان الفلفل يساعد في علاج عدوى الحلق ، في حين أن العسل يساعد على تهدئة الأغشية المخاطية . ويؤخذ هذا الخليط مرتين في اليوم لمدة أسبوع .

إضافة ملعقة واحدة من العسل لكوب من الماء الدافئ , و شربه عدة مرات في اليوم

9. البصل :

البصل له خواص مضادة للبكتيريا ، و مضادة للالتهابات التي تساعد على الاسترخاء والتخلص من البلغم . أيضا ، البصل يساعد على تعزيز الجهاز المناعي وتسريع عملية الشفاء . يمكن صنع خليط من البصل والسكر لزيادة سيولة البلغم مما يسهل طرده .

الطريقة :

غسل البصل وتقطيعه واضافة ملعقتين من السكر وتركه لمدة نصف ساعة , وسوف يتحول الخليط الى نسيج سائل .

تناول ملعقة واحدة من هذا الخليط كل ساعتين إلى ثلاث ساعات أو عند الحاجة .

يمكن تخزين الخليط الاضافي في الثلاجة لمدة يوم أو يومين .

10. الجزر :

الجزر فعال جدا في علاج البلغم فهو مصدر ممتاز للفيتامين C ، ومضادات الأكسدة القوية التي تعزز جهاز المناعة، وتعمل على مقاومة أنواع عديدة من العدوى . بالاضافة الى ذلك، الجزر غني بالعديد من العناصر الغذائية والفيتامينات التي تساعد في الحد من أعراض السعال وكذلك البلغم .

الطريقة :

استخراج عصير من أربع إلى خمس جزرات طازجة , وإضافة القليل من الماء لتخفيف العصير , ثم اضافه 2-3 ملاعق صغيرة من العسل ويخلط جيدا , شرب هذا العصير على مدار اليوم لطرد البلغم من الحلق .

عليك تجربة هذه العلاجات البسيطة في المرة القادمة التي تعاني فيها من مشكلة مزعجة بسبب البلغم . ومع ذلك ، إذا لاحظت دم في البلغم أو كان البلغم ذو لون أصفر أو أخضر ، يجب عليك استشارة الطبيب .