تراند اليوم : اليوم أطول يوم على الأرض منذ 195 عامًا

واشنطن / وكالات / مشرق نيوز

أكدت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إن اليوم الثلاثاء الموافق 30-6-2015 هو أطول الأيام المعتادة على الكرة الأرضية، حيث سيتم إضافة ثانية للوقت.

وكتبت ناسا تغريدة على تويتر "يوم الثلاثاء سيكون أطول قليلا عن المعتاد، حيث سيتم إضافة ثانية كاملة".

وقال دانيال مكميلان من مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لـ"ناسا"، على موقعها عبر "تويتر" اليوم، أن دوران الأرض يتباطأ تدريجيًا قليلاً اليوم، وقفزة الثانية هو ما يفسر طول اليوم.

وأشار إلى أنه بالمعنى الدقيق للكلمة يستمر اليوم 86.400 ثانية، ووفقًا لمعايير الوقت الذي يستخدمه الناس في حياتهم اليومية، فالتوقيت العالمي هو "التوقيت الذري"، ويستند زيادة مدة ثانية واحدة على التحولات الكهرومغناطيسية، ويمكن التنبؤ بها في ذرات السيزيوم.

وأكد مكميلان أنه في اليوم الشمسي المتوسط ، فإن متوسط مدة اليوم الواحد، على أساس الزمن الذي يستغرقه الأرض للتدوير، يكون86.400.005 ثانية، وذلك لأن دوران الأرض يتباطأ تدريجيًا، بسبب نوع من قوة الدفع التي تسببه المنطقة الجاذبية بين الأرض والشمس والقمر.

ويقدر العلماء أن اليوم الشمسي المتوسط لم يكن 86.400 ثانية طويلة منذ عام 1820، أي أن يوم الثلاثاء لم يتكرر منذ 195 عامًا.