تراند اليوم : تفسير حلم زواج المتزوجة

الاحلام هي عبارة عن مشاهد يراها الانسان في منامه لكنها تحمل دلالات ومألات في حياتنا الحقيقية، نقدم لكم اليوم، تفسير حلم زواج المتزوجة ، تفسير حلم زواج المتزوجة للنابلسي وابن سيرين ،حلمت اني تزوجت غير زوجي، ان الكثير من السيدات في مجتمعنا العربي خاصة يهتمون بتفسير الأحلام التي تنتابهم في المنام، فمن هذه الأحلام تعكر مزاجهم، كونها تختلف بدرجة كبيرة عن الواقع التي يتعايشون معه، بالإضافة الي أن هذه الأحلام غالباً لا تتحقق ولكن تخاف السيدات من حدوثها، وتتوقع السيدات انها إشارة لشيئ من المحتمل ان تحدث في المستقبل، بالإضافة الي أن موقع الجمهور يسره ان يقدم لكم في هذا الجمهور تفسير حلم حلمت اني تزوجت غير زوجي للشيخ الفاضل النبلسي.

تفسير حلم تزوجت غير زوجي في المنام

يدل الزواج في المنام على العناية من اللّه تعالى، وربما دل الزواج على الأسر والدين والهم والغم. فإن تزوج الإنسان امرأة مجهولة دل ذلك على قرب الأجل، والرحلة من دار إلى دار، وإن كان صالحاً للإمارة تولى، أو نال منصباً يليق به.

إن كان بزفاف حسب العادة فهو منصب أو صيت حسن. والزواج يُعبّر بالحرفة، فمن رأى أنه تزوج امرأة ثمّ ماتت، فإنه يعمل في حرفة لا ينال منها إلا العمل والعناء والهم.

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ومن رأى أنَه تزوج بأمرأة يهودية فإنَه يسعى في حرفة ينال منها إثما واجتراء على المعاصي.

ومن رأى أنّه تزوج بامرأة نصرانية فإنّه يسعى في حرفة فيها باطل.

وإن كانت مجوسية فهي حرفة بلا دين.

ومن تزوج بزانية فهو زان.

ومن تزوج بزوجة سليطة فإنّه يقيد بقيد ثقيل.

ومن تزوج بكلبة فإنه يملك أمراً دنيئاً. ومن رأى إنساناً تزوج بامرأة ونقلها إليه ينال مالاً.

يعكس الزفاف في الحلم إجمالاً شعوركِ إزاء الإرتباط أو الإقبال على تغيير كبير في حياتكِ، كما دخولكِ مرحلة جديدة مجهولة المصير

وفي حين يمكن أن يعكس هذا النوع من الأحلام شعوراً واعياً يراودكِ، إلّا أنّه قد يرمز كذلك إلى إتّحادٍ وإندماجٍ غير واعٍ لبُعد من أبعاد شخصيّتكِ، و في هذا السياق، يدلّ إرتداء فستان الزفاف الأبيض في الحلم على الصعيد النفسيّ أنّكِ تقومين مؤخّراً بتقييم وإصدار أحكام معيّنة بشأن علاقة ما، قد تكون علاقة حبّ، أو حتى صداقة، قربة أو عمل.

أمّا إذا حلمتِ أنّكِ أو أنّ أحداً ما غيركِ يرتدي فستان الزفاف في توقيت أو وضع غير ملائم، فذلك يعكس شعوركِ الباطنيّ بالدونيّة وبأنّك عديمة القيمة، ومن رأى زوجته تزوجت برجل بزوجة السلطان نال ملكاً إن كان أهلاً لذلك، وإلاّ تولى ولاية.

ومن تزوج بامرأة ميتة ظفر بأمر ميت قد يئس منه.

وإذا تزوجت المرأة المريضة ولمن تعاين الزوج ولم تعرفه فإنّها تموت، وكذلك الرجل المريض إذا تزوج في منامه ولم يعاين المرأة ولم يعرفها فإنّه يموت.

ومن زوج أمه فإنّه يبيع عقاره: وإذا رأت المرأة الحامل أنها تزوجت فإنّها تضع جارية، وإذا جليت كالعروس فإنّها تضع غلاما.

وإذا رأت امرأة وكان لها ابن أنها تزوجت فإنّها تزوج ابنها.

وإن تزوجت المرأة العازبة أو المتزوجة في المنام فإنها تنال خيرا.

وإذا تزوجت المرأة برجل ميت تشتت شملها وافتقرت.

ومن رأى أنّه تزوج امرأة وله زوجة أو زوجات أصاب خيار وسلطانا بقدر جمال المرأة وهيئتها إذا عاينها وعرفها، فإن هو لم يعرفها وكانت تجهز له فإن ذلك دليل على موته، أو موت إنسان على يديه.

ومن رأى أنّه تزوج ابنة شيخ مجهول فإنّه يصيب خيرا كثيرا.

وإن رأى امرأة أنها تزوجت شيخاً مجهولا فإنّها تصيب خيرا كثيرا.

وإن كانت مريضة شفيت من مرضها.

ومن رأى أنه تزوج امرأة ميتة من محارمه فإنها يصل رحمها، وإن كانت حيّة قطع رحمها.

ومن رأى أنه تزوج ذات محرم فإنه يسود أهله.

والزوجة في المنام شريك أو عدو أو سلطان جائر أو خصم لدود أو ملك، وكل ما دلّت الأرض عليه من راحة أو تعب، أو خير أو شر فانسب للزوجة مثله لدلالته عليها.