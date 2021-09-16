تراند اليوم : تفسير حلم الموز للعزباء والمتزوجة

الاحلام هي عبارة عن مشاهد يراها الانسان في منامه لكنها تحمل دلالات ومألات في حياتنا الحقيقية، نقدم لكم اليوم، تفسير حلم الموز للعزباء ، تفسير حلم الموز للعزباء للنابلسي وابن سيرين ، كثيرا ما نرى الفاكهة المتنوعة في الأحلام، الأمر الذي يجعلنا نبحث عن تفسير حلم الفواكه، لمعرفة ما يحمل لنا رؤية الفواكه كالموز او التفاح او البرتقال وغيرها، كما من المهم ان نقوم بذكر جوانب الحلم، من اجل التفسير السليم للحلم، فالحلم بالفواكه يحتمل اكثر من تفسير، وشيوخ التفسير كابن سيرين والنابلسي وابن شاهين توافقو في تفسير بعضها واختلفوا ببعضها، لهذا سوف نقوم في مقالنا هذا بتفسير حلم الفواكه، لمعرفة ما تحمل هذه الاحلام من الخير او الشر للانسان الحالم او من حلم به .

تفسير الحلم بالفواكه

فسر ابن سيرين رؤية الفاكهة في المنام للانسان الفقير تعي الغنى وزيادة المال وذلك حسب قوله تعالي”و فاكهة و أبا متاعاً لكم و لأنعامكم ”، وفي حالة كان الانسان خائفا من امر ما ويحلم بالفاكهة فانه سوف يشعر بالامان والامن، وذلك حسب قوله تعالى ” يدعون فيها بكل فاكهة أمنين”، وفي حالة كانت الفاكهة رطبة فهذا يعني انه رزق غير دائم، واذا كانت فاكهة يابسة فهذا يعني رزق كثير ودائم لفترة جيدة.

اما النابلسي فذكر ان الفاكهة في المنام تعني الزواج حسب قوله تعالى” إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم و أزوجهم في ظلال علي الأرائك متكئون ” ومن راى الفاكهة تنثر عليه فهذا يعني الصلاح والخير والتقوى.

تفسير حلم الموز للعزباء ، تفسير حلم الموز للعزباء للنابلسي وابن سيرين ومن باع الفاكهة الحلوة في منامه يشير ذلك الى الخير والمنفعة أو الى حب الاولاد وسيعمل في خدمة الناس الأكابر. والفتاة التي ترى أنها أكلت فاكهة غير ناضجة فانها سوف تفقد ميراثها، ورؤية الفاكهة الناضجة بين أوراق خضراء يدل وينبيء بمستقبلٍ زاهر. ومن رأى أنه قد اشترى أو باع فاكهة فيدل على عمل كثير بمردود قليل. ومن رأى انه قد أكل فاكهة ناضجة فسوف ينال ثروة ومتعة غير محدودة.

فالفاكهة ذات الطعم الحلو والمذاق الجميل تعني النعم والبركة والمعررفة والمال، اما الفاكهة ذات الطعم الحامض فهي تعني الشقاء والمرض وارباح غير معروفة في مشاريعه هذا والله اعلى واعلم وهذا هو اهم التفاسير التي تم ذكرها حول رؤية الفاكهة في المنام.