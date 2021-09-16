تراند اليوم : تفسير رؤية الاسد في المنام للعزباء

الاحلام هي عبارة عن مشاهد يراها الانسان في منامه لكنها تحمل دلالات ومألات في حياتنا الحقيقية، نقدم لكم اليوم، تفسير رؤية الاسد في المنام للعزباء يدل في طياته على العديد من الأمور التي تخبرنا بما سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى، و رؤيا الأسد يتم تفسيرها إلى عدة تفاسير ترتبط إرتباطا وثيقا بالشكل الذي تم رؤية الأسد عليه هل كان واقفا أم كان مركوبا أو هاربا منه كل هذه التفاصيل تؤدي إلى إختلاف تفسير الرؤية بشكل كامل، حيث سنأتي على سرد جميع حالات رؤية الأسد في المنام لكبار المفسرين أمثال إبن سيرن رحمه الله وأحسن مثواه، وتعد تفاسير إبن سيرين من أصدق التفاسير، و تفسير رؤية الاسد في المنام للعزباء هو كما يلى.

تفسير رؤية الاسد في المنام للعزباء ابن سيرين

تدل رؤيا الأسد على العديد من الأمور وهي تؤول بأنها عدو قوي شديد البأس، كما تؤول رؤيا الأسد على عدة حالات سنأتي على ذكرها ليتمكن الجميع من معرفة تفسير أحلامهم دون أي عناء أو قلق، وجاء في تفسير إبن سيرين لرؤية الأسد ما يلي

قال ابن سيرين: رؤيا الأسد تؤول بعدو قوي شديد البأس.

من رأى في منامه أنه يحارب الأسد فإنه يدل على الخصومة مع عدو سلط عليه والغالب غالب لأنهما نوعان.

من رأى في منامه أنه قابل أسداً ولكن ما وصل إليه ولم يصبه فإنه يدل على الفزع من السلطان وعدم المضرة منه إليه.

من رأى في منامه أنه هرب من الأسد لم يقصده فإنه يدل على النجاة له من الخوف وظفره على من يعاديه.

من رأى في منامه أنه أتى إليه بلحم أسد فإنه يؤول بمال من ملك، وإن أكل منه كان أبلغ وأقوى ظفراً، وكذلك لبنه. وقيل رؤيا الأسد تؤول بالسلطان، فمن رأى أنه أصاب رأس أسد فإنه حصول ولاية ورتبة علية ومال ونعمة، خصوصاً لمن أكل منه. وقيل من رأى أنه وجد شيئاً من أعضاء الأسد أو أعطاه أحد ذلك فإنه يدل على حصول مال من عدو بمقدار ذلك.

من رأى في منامه أنه وطئ أسد فإنه يدل على خلاصه من محن كثيرة وعلو قدر وقضاء حاجته وظفره على الأعداء.

من رأى في منامه أنه حمل أسداً فإنه يدل على مصالحة عدوه أو تقربه إلى السلطان.

من رأى في منامه أن أسداً يطأه فإنه يدل على نقصان عزته وحرمته وحصول مضرة منه.

من رأى في منامه أن أسداً جاء من وراء ظهره ثم ظهر أمام وجهه فإنه يدل على حصول مضرة وزجر من السلطان بعد طلبه إياه.

من رأى في منامه أنه وجد رأس أسد يتسلطن إن كان لائقاً لذلك.

من رأى في منامه أن سلطاناً ناوله رأس أسد فإنه يدل على تفويض السلطنة إليه إن كان لائقاً لذلك أو يوليه.

من رأى في منامه أنه ركب على ظهر الأسد وهو مطيع له فإنه يدل على أنه يصيب سلطاناً بحيث يعطيه سلوك ذلك المكان ويمتثلون أمره، وإن لم يكن أهلاً لذلك فإنه يكون مدبر مملكته.

من رأى في منامه أن الأسد الذي كان راكباً عليه لم يكن مطيعاً له فإن حصل له ذلك لم تطلعه الملوك والأكابر.

إن رأت إمرأة إنها تربي ولد أسد فإنها تكون داية أو دادة لولد السلطان، وإن كان ذلك رجلاً فإنه يكون دلالاً أو كفيلاً له.

من رأى في منامه أن الأسد عضه أو أخذ بمخالبه من جسده بحيث جرحه فإنه يؤول بحصول المضرة من عدو أو من سلطان بقدر ذلك.

من رأى في منامه أن الأسد قد حضنه فإنه يؤول بتقربه إلى السلطان.

من رأى في منامه أنه يقبل الأسد وهو ينظر إليه بنظر الشفقة أو الرأفة فإنه يدل على التوصل إلى السلطان وحصول المنفعة له، وإن كان في خدمة السلطان فيعلو قدره، وإن رأى بخلاف ذلك فتعبيره ضده.

من رأى في منامه أنه يأكل الأسد فإنه يدل على تقربه إلى السلطان

والله أعلى وأعلم بالغيب وما تخبئه أحلامنا و رؤيانا، إن هو إلى إجتهاد إجتهد به العلماء والفقهاء لتيسير أمرر المسلمين وإن كان من خير فمن الله وإن كان من شر فمني ومن الشيطان.