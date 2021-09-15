تراند اليوم : يجعل نَفس فمك كريه.. تجنب اتباع هذا النظام الغذائي لإنقاص الوزن

تتنوع الأنظمة الغذائية الصحية لإنقاص الوزن "الدايت"، إلا أن بعضها لها أثار جانبية سواء صحية، ومنها أيضاً من له أضرار قد تكون رائحة نفس فمك.

نظام "كيتو" الغذائي له مميزات، مثل إنقاص الوزن بفاعلية، وتمنحك المزيد من الطاقة، كما أنه قد يخفض من مستويات السكر في الدم لديك، ولكن قد

يكون المتضرر الوحيد منها هو رائحة نفسك، بحسب موقع "popsugar" المعني بالصحة.

ويمنح نظام "كيتو" الغذائي الصحي، من يتبعه، رائحة نفس بشعة وكريهة، أقرب للأسيتون أو الأمونيا، وذلك لأنه قائم على تناول عدد منخفض من الكربوهيدرات.

ويقوم نظام "كيتو" على اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، ومرتفع الدهون، إذ أن تقليلك من مقدار تناولك من الأطعمة التي تحتوي على نسبة

كبيرة من الكربوهيدرات وتغييرها بالدهون، يضع جسمك في حالة تسمى "الكيتوزية"، الأمر الذي يجعله أكثر فعالية بشكل لا يصدق في

حرق الدهون والطاقة، وبالتالي فقدان الوزن، وهذا بدوره يحول الدهون إلى الكيتونات في الكبد؛ ما يزيد من إمدادات الطاقة إلى الدماغ.

ويوصي أطباء أسنان، بشرب الكثير من الماء طوال اليوم، لإنتاج ما يكفي من لعاب الفم، وكذلك تناول الأعشاب، خاصة البقدونس والقرنفل والقرفة،

بالإضافة إلى مواكبة نظافة الفم، والتي تتضمن تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين على الأقل في اليوم، والتنظيف بالخيط، واستخدام غسول الفم.