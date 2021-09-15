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تراند اليوم : مسلسل ابنة السفير الحلقة 3 ,,, ابنة السفير الحلقة 3 مترجم للعربية قصة عشق HD مسلسل ابنة السفير الحلقة ۳ كاملة

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 ويسئلها لماذا حاولت الانتحار ، فترد عليه بأنها قفزت من قبل من الهاوية، فتتذكر لحظات تعرضها للاغتصاب والوقت الذي لم يصدقها أحدوبأنه صدق أكين.

أكين تتحسن حالته الصحية بعدما طعنته ابنتة السفير أثناء محاولته اغتصابها لمرة أخرى، فتفرح ابنة السفير بعدم موته ولأانها ليست قاتلة.

الحلقة من هنا

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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