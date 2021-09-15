تراند اليوم : فيديو غير اخلاقي لانسر +18-- فيديو لانسر -- فيديو غير اخلاقي HD الفيديو الغير اخلاقي في عمان

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وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه جرى وعلى إثر ورود وتداول مقطع فيديو غير أخلاقي وينافي كافة القوانين والعادات والتقاليد فتح تحقيق فيه للتأكد من صحته ومكان حدوثه والأشخاص الذين ظهروا خلاله لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله .