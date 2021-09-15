تراند اليوم : فيديو الميتسوبيشي الاردن ..+18 ميتسوبيشي لانسر فيديو HD فيديو الشاب والبنت في شارع الوكالات تحميل فيديو ميتسوبيشي لانسر الاردن

فيديو الميتسوبيشي الاردن مشاهدة وتحميل فيديو الشاب والبنت في شارع الوكالات ، ميتسوبيشي لانسر فيديو الميتسوبيشي الاردن ويبحث الكثير من متابعي موقع تويتر وفيس بوك عن فضيحة سيارة لانسر، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو غير أخلاقي بين بنت وشاب في الأردن وهما على يمارسان الرذيلة قارعة الطريق بجانب سيارة متسوبيشي لانسر على قارعة طريق، ومن جانبها تابعت مديرية الأمن الفيديو المصور لحادثة اللانسر ويتم التحقيق حتى الآن وسيتم تطبيق القانون واتخاذ الاجراءات الرادعة لعدم تكرار هذا الفعل الغير أخلاقي .

حيث انتشر مقطع للحادثة مساء السبت بين رواد المنصات الاجتماعية، فيما عبر البعض عن غضبهم لما شاهدوه من فضيحة تهز أركان المجتمع الأردني الذى يعتبر محافظ للعادات والأخلاق والقيم الإسلامية، وطالبوا بتطبيق القانون في حق المخالفين أمام العامة. مقطع فيديو فضيحة اللانسر المقطع تداوله الكثيرين من السخرية وخاصة بأنه بعد الحادثة تم نزول أسعار سيارات الانسر وانخفض سعرها بعد الفضيحة التى هزت الأردن مساء أمس، وقال آخر بأن شركة متسوبيشي لانسر تسعى إلى استبدال شعارها إلى شعار سيارة كيا خوفا من الفضيحة . ومن جانبه الناطق في مديرية الأمن علق على فيديو فضيحة اللانسر بانه تم تلقي المقطع

وتم التعميم على مدريات الأمن العام بضرورة التحقق من الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو وتم تحيد المكان الذى تم التقاط فيه الفيديو ومعرفة أرقام السيارة وجاري القبض على الشاب والفتاة بعد مخالفتهما للقانون والذوق العام وانمتهاك للادات والتقاليد . وتناقل نشطاء التواصل الاجتماعي منشورات ساخرة تتحدث عن فيديو اللانسر، حيث كتب أحدهم “بعد الفضيحه سيارات اللانسر تختبئ من السيارات الاخرى بسبب الفضيحه وانباء عن حدوث هبوط باسعارها طبعا سيارات اللانسر تعون الجماعه ما الهن دخل وإحنا بنحبهن ما دامهم بستخدموهن وبتمنا يبطلو يستدخموهن بعد الفضيحه. وكتب الصحفي نضال سلامة في تغريدة ساخرة عبر تويتر: “انا بحمد ربي الان كنت بدي اشتري ميتسوبيشي لانسر قبل حوالي شهرين بس النصيب ساقني لكيانيرو فهسا بحمد ربنا”.

وضجت موقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو غير اخلاقي في عمان حيث فيديو الاردن بضجة كبيرة وسخط غير مسبوق على فيسبوك وتويتر تحت مسمى فيديو لانسر الاردن ودفع بالأمن الأردني للبدء بالتحقيق بالحادثة والبحث عن الجناة.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه جرى وعلى إثر ورود وتداول مقطع فيديو غير أخلاقي وينافي كافة القوانين والعادات والتقاليد فتح تحقيق فيه للتأكد من صحته ومكان حدوثه والأشخاص الذين ظهروا خلاله لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله .

وكتب أحد النشطاء بموقع فيسبوك يدعى (Kamal Alsindian) حول ما جرى: للاسف كنت اريد أن أكتب قصه عن الفساد السياسي في العالم، بوقائع ودلائل من الواقع العام، لكن للأسف، عندما شاهدت الفيديو غيرت القصه لأن ما حدث ويحدث اهم من الفساد السياسي، بل هو من أهم أسباب الفساد السياسي.

وأضاف : "قصة اليوم، أن الشاب صاحب سيارة المتسوبيشي لانسر الذي كان يمارس الزنى مع فتاه محجبه بالفيديو على جانب الطريق دون خجل أو خوف، الذي انتشر على نطاق واسع عبر صفحات التواصل الاجتماعي"، واصفا الفيديو بأنه "مؤلم ومخزي جدا".

وتابع : "ما أريد أن أقوله هو إنه بالنسبة للشاب سهلة جدا وليست فضيحة، بكره يلبس دشداش قصير ويربي لحيه طويله ويصير يصلي بالصف الأول، واحتمال يتوظف بالاوقاف امام جامع كمان". كما تحدث.

واستدرك قائلا : "لكن يا حرام ويا فضيحة الفتاه التي كانت معه. كم كنت اتمنى لو أن الفتاه تستطيع أن تعمل لحيه، وتلبس دشداش قصير افغاني، كي تنسى فصيحتها وتصبح من الداعيات للدين". وفق ما كتب عبر فيسبوك.