تراند اليوم : السعودية تسمح للنساء بالعمل سائقات أجرة

أعلنت السعودية عن أنها ستسمح للنساء بالعمل سائقات أجرة، بموجب الأمر الملكي الذي صدر في 2017 ويتيح للنساء استصدار رخصة قيادة سيارة، بدءا من يونيو / حزيران المقبل.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، قال مدير الإدارة العامة للمرور بالمملكة اللواء محمد بن عبد الله البسامي، "اكتملت جميع متطلبات قيادة المرأة للمركبات".

وأشار إلى أنه تم الترخيص لخمس مدارس لتعليم المرأة قيادة المركبات في 6 مدن، بينها العاصمة الرياض، وتتم حاليا دراسة عدد من الطلبات لافتتاح مدارس أخرى في مختلف محافظات المملكة.

وذكر أن بعض المدارس المرخصة باشرت استقبال طلبات المتقدمات وتدريبهن على قيادة المركبات.

وكشف البسامي أنه يتم العمل على تدريب عدد من العناصر النسائية للمشاركة في الأعمال الميدانية والإدارية بإدارة المرور.

ولفت إلى أن المرأة تشارك حاليا في المهام المرورية الخاصة برصد مخالفات عدم ربط الحزام، واستخدام الهاتف الجوال باليد أثناء القيادة.

وأفاد البسامي أنه تمت تهيئة عدد من المواقع في مختلف مناطق المملكة لاستقبال حاملات رخص القيادة الأجنبية، الراغبات في استبدالها برخص قيادة سعودية.

وفي 26 سبتمبر / أيلول الماضي، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة بدءا من يونيو / حزيران القادم، و"وفق الضوابط الشرعية"، للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

وبهذا القرار، خرجت السعودية من وضعية تعتبرها الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر قيادة المرأة للسيارة.