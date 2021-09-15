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تراند اليوم : شاهد شيماء سيف عروساً في ليلة زفافها!

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احتفلت الفنانة المصرية #شيماء_سيف بعقد قرانها على المنتج محمد كارتر، مساء الجمعة بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.

وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم #يحيى_الفخراني، الذي كان شاهدا على عقد القران، وهو ما طلبه الثنائي كارتر وشيماء ووافق عليه الفخراني، خاصة أن العروس تشارك في بطولة مسلسله الجديد.

ومن بين #النجوم الذين حضروا عقد القران، دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، ونقيب الممثلين أشرف زكي وزوجته #الفنانة_روجينا، وكذلك الفنان ماجد المصري، وكارمن سليمان ورامي وحيد.

وتلقت شيماء سيف التهنئة من زملائها عبر حساباتهم على #السوشيال_ميديا، بعدما نشروا صور عقد القران، وكلمات المباركة للعروسين، كما نشر الإعلامي رامي رضوان مقطع فيديو من عقد القران، حينما دخل الثنائي شيماء وكارتر إلى القاعة وسط تهليل الحضور.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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